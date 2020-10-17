Накажи автохама: езда против потока на односторонней улице в Туле, парковка на тротуаре и езда по встречке

Туляк Роман заснял, как 17 октября по ул. Демидовской в сторону ул. Пузакова «Тойота» объехала всех по встречной полосе перед светофором и встала первой (фото на заставке к новости). Водитель, видимо, очень торопился!

А это, по словам нашего читателя, доставщик пиццы припарковался на тротуаре при свободных местах на парковке. Автохам замечен на Павшинском мосту, 1, корп. 3.

Следующий водитель почему-то поехал по односторонней улице Тургеневской против потока. Прозевал знак?

- Движение по ул. Тургеневской, справа «Гостиный двор», слева — Советская, 53-а. Водитель двигается по односторонней улице, наплевав на знаки и движение, — пишет нам Рома Л.

Этого автохама заснял наш читатель из Узловой:

- 15 октября 12.10 ул. Беклемищева. Водитель ВАЗа объехал небольшой затор перед пешеходным переходом, пересекая сплошную линию.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их опубликуем!

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей.

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Мы ценим каждое ваше письмо, но просим ответственно относиться к содержанию ваших сообщений. Для привлечения автохама к ответственности материал должен содержать госномер автомобиля, корректную дату и время съёмки. Также должна быть возможность для идентификации места совершения правонарушения.

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7−962−272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.