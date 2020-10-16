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Скончался тульский конструктор Вячеслав Симачев

Скончался тульский конструктор Вячеслав Симачев

Почетный гражданин города-героя Тулы скончался 15 октября на 98-м году жизни.

Трудовую деятельность он начал в 1953 г. на Московском радиотехническом заводе, где прошел путь от инженера до Главного конструктора изделия. В 1956 г. был направлен в Тулу начальником лаборатории в ОКБ 668 при заводе Арсенал. В 1959 году назначен начальником ОКБ, которое позднее было преобразовано в НИИ «Стрела».

Он создал научную школу радиолокации наземных целей и добился значительного расширения научной и производственной базы НИИ. За время его руководства было построено более 45 тысяч кв. м производственных площадей, полностью обеспечивших процессы исследований и разработок, и значительно увеличена численность сотрудников предприятия.

Выдающийся советский конструктор военной техники, один из основоположников радиоэлектронного вооружения в СССР, доктор технических наук, лауреат Государственной и Ленинской премий СССР Вячеслав Иванович проявил себя опытным руководителем, высококвалифицированным специалистом с глубокими знаниями, способным находить неординарные пути решения.

За трудовые заслуги Вячеслав Симачев был отмечен высокими правительственными наградами, в том числе орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За трудовую доблесть».

Ветеран Великой Отечественной войны, Вячеслав Симачев награжден орденом Красной Звезды и медалями «За взятие Кенигсберга» и «За Победу над Германией».

За большие заслуги перед Родиной и жителями города — героя Тулы Вячеслав Иванович был удостоен высокого звания «Почетный гражданин города-героя Тулы».

Он воспитал высококвалифицированных специалистов в новой отрасли радиопромышленности и радиоэлектроники, создав технику, которая до сих пор находится на вооружении Российской Армии.

Человеком, отдающим себя без остатка работе и глубоко преданным своему делу, надежным товарищем, готовым поддержать в трудную минуту, — таким запомнят Вячеслава Ивановича Симачева его коллеги и товарищи.

 

 

 
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