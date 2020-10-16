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В Туле на зиму закрывают городские фонтаны

В Туле на зиму закрывают городские фонтаны

Работы по консервации гидротехнических сооружений закончат в конце октября.

В текущем году консервации подлежат семь фонтанных комплексов:

  • в сквере Тульского академического театра драмы;
  • в сквере «Тулякам — героям Советского союза»;
  • в сквере Л. Н. Толстого;
  • на Крестовоздвиженской площади;
  • у мемориала «Защитникам неба Отечества»;
  • в Октябрьском сквере;
  • на Красноармейском проспекте, 14.

Как рассказал заместитель начальника управления по благоустройству администрации города Тулы Владимир Кузин, при проведении работ по консервации сотрудниками подрядной организации проводится слив воды, продувка системы трубопроводов компрессором, демонтаж форсунок и частотных преобразователей, очистка и обезжиривание чаш, очистка фильтров и монтаж заглушек — комплекс технических мероприятий, обеспечивающих сохранение фонтанных комплексов. Завершить данные работы планируется к 30 октября.

Затем планируется произвести укрытие чаш фонтанов защитными деревянными коробами.

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