В Туле девушка на Škoda и мужчина на Volkswagen не поделили Красноармейский проспект
ДТП случилось 15 октября в 11.20 на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Фрунзе.
Volkswagen двигался по ул. Фрунзе по направлению к ул. Первомайской, Škoda – навстречу.
По предварительным данным, на перекрестке с Красноармейским проспектом 26-летняя водитель Škoda решила повернуть налево и не уступила дорогу встречному Volkswagen.
В результате столкновения 32-летний водитель Volkswagen получил травмы головы. Его госпитализировали.
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