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В Туле девушка на Škoda и мужчина на Volkswagen не поделили Красноармейский проспект

В Туле девушка на Škoda и мужчина на Volkswagen не поделили Красноармейский проспект

ДТП случилось 15 октября в 11.20 на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Фрунзе.

Volkswagen двигался по ул. Фрунзе по направлению к ул. Первомайской,  Škoda – навстречу.

По предварительным данным, на перекрестке с Красноармейским проспектом 26-летняя водитель Škoda решила повернуть налево и не уступила дорогу встречному Volkswagen.

В результате столкновения 32-летний водитель Volkswagen получил травмы головы. Его госпитализировали.

Галерея
ДТП, 15 октября, Красноармейский, Škoda и Volkswagen, Фото: 1
ДТП, 15 октября, Красноармейский, Škoda и Volkswagen, Фото: 2
ДТП, 15 октября, Красноармейский, Škoda и Volkswagen, Фото: 3
ДТП, 15 октября, Красноармейский, Škoda и Volkswagen, Фото: 4
ДТП, 15 октября, Красноармейский, Škoda и Volkswagen, Фото: 5
ДТП, 15 октября, Красноармейский, Škoda и Volkswagen, Фото: 6
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:11 +8
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