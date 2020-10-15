В Туле девушка на Škoda и мужчина на Volkswagen не поделили Красноармейский проспект

ДТП случилось 15 октября в 11.20 на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Фрунзе.

Volkswagen двигался по ул. Фрунзе по направлению к ул. Первомайской, Škoda – навстречу. По предварительным данным, на перекрестке с Красноармейским проспектом 26-летняя водитель Škoda решила повернуть налево и не уступила дорогу встречному Volkswagen. В результате столкновения 32-летний водитель Volkswagen получил травмы головы. Его госпитализировали. Галерея 6

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