Почаще и подольше: Роспотребнадзор рассказал, как правильно мыть руки

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Через грязные руки передаётся целый букет инфекционных и паразитарных заболеваний: дизентерия, гепатита А, брюшной тиф, различные ротовирусные инфекции, респираторные заболевания. Передача возбудителей осуществляется как напрямую, например, через простое рукопожатие, так и косвенно – через предметы.

Особое значение имеют чистые руки в условиях распространении новой коронавирусной инфекции. Простая гигиеническая процедура может спасти жизнь – она не только помогает предупредить заражение организма вредоносными вирусами и инфекциями, но и делает нашу жизнь более комфортной, приятной и безопасной. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, в каких ситуациях обязательно мыть руки:

непосредственно перед едой,

после прогулки по улице, магазину, поездки в транспорте и т. д.,

после посещения туалета,

после общения с больным человеком и животным,

после посещения общественных мест.

Теперь несколько простых рекомендаций по правильному мытью рук:

Намочите руки проточной водой, Намыльте жидким мылом, мылом-пеной или кусковым мылом, Взбейте пену и распределите ее по ладоням и их тыльным сторонам, а также пальцам, Трите руки как минимум 20-30 секунд. Не забудьте тщательно вымыть тыльную сторону ладоней, запястья, область между пальцами и под ногтями, Тщательно смойте пену в течение 10 секунд под струей воды, стараясь не разбрызгивать воду, Вытрите руки насухо, желательно одноразовым бумажным полотенцем, После мытья закрывайте кран бумажным полотенцем – перед мытьем его всегда касаются грязными руками, Выбрасывайте бумажное полотенце в мусорное ведро, не дотрагиваясь до него.