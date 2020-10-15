новости
новости
Регистрация
Почаще и подольше: Роспотребнадзор рассказал, как правильно мыть руки
Фото: 71.rospotrebnadzor.ru

Почаще и подольше: Роспотребнадзор рассказал, как правильно мыть руки

15 октября отмечается Всемирный День чистых рук.

Через грязные руки передаётся целый букет инфекционных и паразитарных заболеваний: дизентерия, гепатита А, брюшной тиф, различные ротовирусные инфекции, респираторные заболевания. Передача возбудителей осуществляется как напрямую, например, через простое рукопожатие, так и косвенно – через предметы.

Особое значение имеют чистые руки в условиях распространении новой коронавирусной инфекции. Простая гигиеническая процедура может спасти жизнь – она не только помогает предупредить заражение организма вредоносными вирусами и инфекциями, но и делает нашу жизнь более комфортной, приятной и безопасной. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, в каких ситуациях обязательно мыть руки:

  • непосредственно перед едой,
  • после прогулки по улице, магазину, поездки в транспорте и т. д.,
  • после посещения туалета,
  • после общения с больным человеком и животным,
  • после посещения общественных мест.

Теперь несколько простых рекомендаций по правильному мытью рук:

  1. Намочите руки проточной водой,
  2. Намыльте жидким мылом, мылом-пеной или кусковым мылом,
  3. Взбейте пену и распределите ее по ладоням и их тыльным сторонам, а также пальцам,
  4. Трите руки как минимум 20-30 секунд. Не забудьте тщательно вымыть тыльную сторону ладоней, запястья, область между пальцами и под ногтями,
  5. Тщательно смойте пену в течение 10 секунд под струей воды, стараясь не разбрызгивать воду,
  6. Вытрите руки насухо, желательно одноразовым бумажным полотенцем,
  7. После мытья закрывайте кран бумажным полотенцем – перед мытьем его всегда касаются грязными руками,
  8. Выбрасывайте бумажное полотенце в мусорное ведро, не дотрагиваясь до него.

Мойте руки чаще, и большинство инфекционных заболеваний обойдут вас стороной!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 19:44 +2
Другие статьи по темам
Событие
инфекциирекомендации РоспотребнадзораУправление Роспотребнадзора по Тульской областиВсемирный день чистых рукмытье рук
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Пузакова в Туле Citroen столкнулся с фурой
На ул. Пузакова в Туле Citroen столкнулся с фурой
С 2021 года туляки будут платить налоги по новым реквизитам
С 2021 года туляки будут платить налоги по новым реквизитам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.