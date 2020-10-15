Почаще и подольше: Роспотребнадзор рассказал, как правильно мыть руки
15 октября отмечается Всемирный День чистых рук.
Через грязные руки передаётся целый букет инфекционных и паразитарных заболеваний: дизентерия, гепатита А, брюшной тиф, различные ротовирусные инфекции, респираторные заболевания. Передача возбудителей осуществляется как напрямую, например, через простое рукопожатие, так и косвенно – через предметы.
Особое значение имеют чистые руки в условиях распространении новой коронавирусной инфекции. Простая гигиеническая процедура может спасти жизнь – она не только помогает предупредить заражение организма вредоносными вирусами и инфекциями, но и делает нашу жизнь более комфортной, приятной и безопасной. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, в каких ситуациях обязательно мыть руки:
- непосредственно перед едой,
- после прогулки по улице, магазину, поездки в транспорте и т. д.,
- после посещения туалета,
- после общения с больным человеком и животным,
- после посещения общественных мест.
Теперь несколько простых рекомендаций по правильному мытью рук:
- Намочите руки проточной водой,
- Намыльте жидким мылом, мылом-пеной или кусковым мылом,
- Взбейте пену и распределите ее по ладоням и их тыльным сторонам, а также пальцам,
- Трите руки как минимум 20-30 секунд. Не забудьте тщательно вымыть тыльную сторону ладоней, запястья, область между пальцами и под ногтями,
- Тщательно смойте пену в течение 10 секунд под струей воды, стараясь не разбрызгивать воду,
- Вытрите руки насухо, желательно одноразовым бумажным полотенцем,
- После мытья закрывайте кран бумажным полотенцем – перед мытьем его всегда касаются грязными руками,
- Выбрасывайте бумажное полотенце в мусорное ведро, не дотрагиваясь до него.
Мойте руки чаще, и большинство инфекционных заболеваний обойдут вас стороной!