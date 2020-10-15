На ул. Пузакова в Туле Citroen столкнулся с фурой

Фото Юлии Савенковой

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Вечером 15 октября, в 19.30, напротив дома № 3-А по ул. Пузакова в Туле произошло ДТП с участием грузовика.

По предварительной информации, 37-летний водитель легковушки Citroen выехал на встречную полосу и врезался в фуру Volvo.

Фото: Алекс К.

От удара у седана оторвалось переднее левое колесо. Сотрудники группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области уточнили, что в аварии никто не пострадал. На месте происшествия работает экипаж Госавтоинспекции.