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На ул. Пузакова в Туле Citroen столкнулся с фурой
Фото Юлии Савенковой

На ул. Пузакова в Туле Citroen столкнулся с фурой

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Вечером 15 октября, в 19.30, напротив дома № 3-А по ул. Пузакова в Туле произошло ДТП с участием грузовика.

По предварительной информации, 37-летний водитель легковушки Citroen выехал на встречную полосу и врезался в фуру Volvo.

Фото: Алекс К.

От удара у седана оторвалось переднее левое колесо. Сотрудники группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области уточнили, что в аварии никто не пострадал. На месте происшествия работает экипаж Госавтоинспекции.

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