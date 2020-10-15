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На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат

На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат

Ранее в ходе экспедиции поисковики обнаружили в Туле и Арсеньевском районе останки 92 бойцов Красной Армии.

15 октября на Всехсвятском кладбище Тулы состоялась церемония перезахоронения останков советских воинов, погибших при защите нашего региона в годы Великой Отечественной войны.

В этом году по инициативе компании «Газпром трансгаз Москва» международная военно-патриотическая акция «Вахта памяти» проходит в Тульской области. В ходе экспедиций тульские поисковики из отрядов «Штурм» и «Искатель» при поддержке регионального отделения «Поискового движения России» обнаружили в Туле и Арсеньевском районе останки 92 бойцов Красной Армии.

Губернатор Тульской области, Герой России Алексей Дюмин поблагодарил поисковиков за их работу по сохранению памяти о защитниках Родины.

– Вы возвращаете имена павших бойцов. Собираете воедино страницы нашей героической истории. Не даете угаснуть благодарной памяти людей. Мы всегда будем с глубоким уважением относиться к нашим ветеранам. Пройдя через лишения и потери, они выстояли, побороли жестокого врага, возродили разрушенные города. И сегодня вносят большой вклад в воспитание молодежи, — сказал Алексей Дюмин.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева его заместитель Алексей Еремин передал слова благодарности Алексею Дюмину, компании «Газпром трансгаз Москва» и поисковикам за организацию акции «Вахты Памяти».

– Уже три четверти века каждый год поисковики поднимают останки наших героев и предают их земле. Мы помним и всегда будем помнить, передавая из поколения в поколение, какой ценой завоевана свобода нашего народа, — отметил Алексей Еремин.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков сообщил, что ежегодно совместно с региональными поисковыми отрядами молодые специалисты дочерних компаний Газпрома, в том числе из ближнего зарубежья (Киргизии, Белоруссии, Армении), ведут поиски солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. В этом году удалось восстановить имена 14 из 92 советских солдат, чьи останки были подняты поисковиками в Тульской области.

Правнучка красноармейца Василия Матвеевича Свежова Елена Соловова поблагодарила поисковиков за восстановление исторической справедливости и сохранение памяти ее семьи.

Настоятель Всехсвятского кафедрального собора города Тулы, протоиерей Сергий совершил литию в память о погибших воинах. Затем участники мероприятия возложили цветы и венки к братской могиле.

 
Также в этот день церемонии перезахоронения останков советских солдат состоялись в городе Донской, в Арсеньевском, Узловском и Кимовском районах. В ходе акции «Вахта Памяти» в с. Люторичи Узловского района и в д. Ренево Кимовского района поисковики обнаружили останки 122 бойцов, погибших при защите южных подступов к Москве зимой 1941 года.
Галерея
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 1
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 2
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 3
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 4
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 5
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 6
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 7
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 8
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 9
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 10
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 11
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 12
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 13
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 14
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 15
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 16
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 17
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 18
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 19
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 20
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 21
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 22
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 23
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 24
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 25
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 26
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 27
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 28
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 29
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 30
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 31
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 32
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 33
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 34
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 35
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 36
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 37
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 38
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 39
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 40
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 41
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 42
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 43
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 44
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 45
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 46
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 47
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 48
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 49
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 50
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 51
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 52
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 53
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 54
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 55
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 56
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 57
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 58
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 59
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 60
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 61
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 62
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 63
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 64
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 65
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 66
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 67
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 68
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 69
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 70
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 71
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 72
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 73
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 74
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 75
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 76
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 77
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 78
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 79
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 80
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 81
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 82
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 83
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 84
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 85
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 86
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 87
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 88
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 89
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат, Фото: 90
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:26 +3
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