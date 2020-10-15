На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат

Ранее в ходе экспедиции поисковики обнаружили в Туле и Арсеньевском районе останки 92 бойцов Красной Армии.

15 октября на Всехсвятском кладбище Тулы состоялась церемония перезахоронения останков советских воинов, погибших при защите нашего региона в годы Великой Отечественной войны.

В этом году по инициативе компании «Газпром трансгаз Москва» международная военно-патриотическая акция «Вахта памяти» проходит в Тульской области. В ходе экспедиций тульские поисковики из отрядов «Штурм» и «Искатель» при поддержке регионального отделения «Поискового движения России» обнаружили в Туле и Арсеньевском районе останки 92 бойцов Красной Армии.

Губернатор Тульской области, Герой России Алексей Дюмин поблагодарил поисковиков за их работу по сохранению памяти о защитниках Родины.

– Вы возвращаете имена павших бойцов. Собираете воедино страницы нашей героической истории. Не даете угаснуть благодарной памяти людей. Мы всегда будем с глубоким уважением относиться к нашим ветеранам. Пройдя через лишения и потери, они выстояли, побороли жестокого врага, возродили разрушенные города. И сегодня вносят большой вклад в воспитание молодежи, — сказал Алексей Дюмин.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева его заместитель Алексей Еремин передал слова благодарности Алексею Дюмину, компании «Газпром трансгаз Москва» и поисковикам за организацию акции «Вахты Памяти».

– Уже три четверти века каждый год поисковики поднимают останки наших героев и предают их земле. Мы помним и всегда будем помнить, передавая из поколения в поколение, какой ценой завоевана свобода нашего народа, — отметил Алексей Еремин.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков сообщил, что ежегодно совместно с региональными поисковыми отрядами молодые специалисты дочерних компаний Газпрома, в том числе из ближнего зарубежья (Киргизии, Белоруссии, Армении), ведут поиски солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. В этом году удалось восстановить имена 14 из 92 советских солдат, чьи останки были подняты поисковиками в Тульской области.

Правнучка красноармейца Василия Матвеевича Свежова Елена Соловова поблагодарила поисковиков за восстановление исторической справедливости и сохранение памяти ее семьи.

Настоятель Всехсвятского кафедрального собора города Тулы, протоиерей Сергий совершил литию в память о погибших воинах. Затем участники мероприятия возложили цветы и венки к братской могиле.

Также в этот день церемонии перезахоронения останков советских солдат состоялись в городе Донской, в Арсеньевском, Узловском и Кимовском районах. В ходе акции «Вахта Памяти» в с. Люторичи Узловского района и в д. Ренево Кимовского района поисковики обнаружили останки 122 бойцов, погибших при защите южных подступов к Москве зимой 1941 года.