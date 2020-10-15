новости
новости
Регистрация
Накажи автохама: так торопился, что повернул на красный
Фото: стоп-кадр из видео.

Накажи автохама: так торопился, что повернул на красный

Очевидец снял на видео нарушение ПДД.

Важно: огромная просьба присылать видео и фото, на которых различимы регистрационные знаки автомобилей-нарушителей, а также явно видно нарушение ПДД. Например, по некоторым фото не всегда можно сделать однозначный вывод о том, что машина в момент съемки была именно припаркована, а не ехала в том месте, где ее сфотографировали.
 
Туляк прислал в редакцию кадры, на которых запечатлен момент нарушения ПДД водителем автомобиля Mitsubishi Pajero Sport. Из пояснения автора следует, что видео было снято утром 14 октября этого года. Место действия — поворот из поселка Ильинка на автодорогу Тула – Новомосковск.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их опубликуем!

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Сюжет: Автохам71
Накажи автохама: ул. Марата, Vesta, встречка
Дежурная часть
Накажи автохама: ул. Марата, Vesta, встречка
вчера, в 15:13, 69 2897 15
В Туле бетономешалка «не дотерпела» до стройки
Жизнь Тулы и области
В Туле бетономешалка «не дотерпела» до стройки
12 октября, в 13:58, 67 11825 21
Накажи автохама: Renault на пешеходном переходе
Дежурная часть
Накажи автохама: Renault на пешеходном переходе
11 октября, в 21:21, 45 3860 10
Накажи автохама: BMW и обгон по встречной полосе
Дежурная часть
Накажи автохама: BMW и обгон по встречной полосе
11 октября, в 11:11, 76 4394 4
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:50 +5
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
ТулаИльинка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки вновь покидают город
Туляки вновь покидают город
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.