Облава в Туле: в зареченском кафе задержаны 16 нелегалов

Фото из архива Myslo.

Бойцы СОБР Управления Росгвардии по Тульской области совместно с региональными УФСБ, МЧС и МВД приняли участие в оперативно-разыскном мероприятии, в ходе проведения которого были задержаны граждане, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации.

По итогам мероприятия правоохранительными органами были задержаны 16 человек для установления личности и законности их пребывания на территории России, составлены протоколы об административных правонарушениях.

Как стало известно Myslo, операцию силовики проводили в одном из зареченских кафе.