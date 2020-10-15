новости
новости
Регистрация
Облава в Туле: в зареченском кафе задержаны 16 нелегалов
Фото из архива Myslo.

Облава в Туле: в зареченском кафе задержаны 16 нелегалов

Их задержали сотрудники СОБР.

Бойцы СОБР Управления Росгвардии по Тульской области совместно с региональными УФСБ, МЧС и МВД приняли участие в оперативно-разыскном мероприятии, в ходе проведения которого были задержаны граждане, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации.

По итогам мероприятия правоохранительными органами были задержаны 16 человек для установления личности и законности их пребывания на территории России, составлены протоколы об административных правонарушениях.

Как стало известно Myslo, операцию силовики проводили в одном из зареченских кафе.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 14:38 +6
Другие статьи по темам
Событие
СОБРнелегалы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат
Жители Пролетарского округа Тулы: куда пропали большие автобусы 18-го маршрута?
Жители Пролетарского округа Тулы: куда пропали большие автобусы 18-го маршрута?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.