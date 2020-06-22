В Тульской области в лесу поисковики нашли захоронение артиллеристов и лошадей

Скорее всего, солдаты погибли в боях в 1943 году.

В Арсеньевском районе недалеко от деревни Поляны поисковики еще с прошлого года проводят масштабные раскопки. Об этом Myslo писал неоднократно.

На огромной лесной территории работают военно-исторический поисковый клуб «Славный» и поисковый отряд «Штурм». Эти люди — энтузиасты, работают, не покладая рук п,рактически ежедневно и в любую погоду.

Так, сегодня, 22 июня, тульские журналисты приехали на место раскопок. Несколько часов без перерыва на улице лил дождь. Вокруг, естественно, — лужи, слякоть и грязь. Но поисковики не обращали внимания на непогоду, уже привыкли работать в таких условиях. Ими движет лишь одно — возможность восстановить историю.

Руководитель военно-исторического поискового клуба «Славный» Иван Сопов рассказал, как обнаружили захоронение солдат.

Иван Сопов - Это место случайное. Мы вели разведку местности, на краю леса нашли гильзы. Выяснилось, что там была артиллерийская позиция. Решили прочесать местность, т.к. обычно на конце позиции бывают похоронены солдаты. В точке, где мы сейчас ведем раскопки, найден первый боец. Сколько еще обнаружим, не могу предположить. Кстати, в захоронении присутствует верхний слой лошадей, а под их телами — солдаты. Это, скорее всего, погибшие артиллеристы.

К слову, почти половина поисковиков из «Славного» — это сотрудники КБП. Они участвуют в раскопках в свободное от работы время. Интересно, что среди них есть и женщины.

- Я думаю, мы делаем хорошее дело. Год назад ездили к поисковикам просто посмотреть, как они работают. А потом эта атмосфера затянула, и я вступила в их ряды. Ребята делают тяжелую работу, а мы просеиваем землю на наличие мелких косточек, — рассказала корреспонденту Myslo Алеся Граблева.

Всего же в лесу возле деревни Поляны с апреля прошлого года было найдено более 300 бойцов, установлено 14 имен, у семерых солдат найдены родственники.

Михаил Булдаков, командир поискового отряда «Штурм», напомнил, с чего здесь начались раскопки.

Михаил Булдаков - Мы нашли два блиндажа. В одном было 170 солдат, в другом - 50. Вообще весь этот лесной массив, можно сказать, — одно сплошное захоронение. Здесь шли жесточайшие бои в марте 1942 года и в феврале 1943 года. Погибшие и пропавшие без вести здесь исчисляются тысячами. Параллельно мы работаем и в Белевском районе. Обнаружили крупное санитарное захоронение. Уже сейчас поднято 60 бойцов (подробнее об этом Myslo писал здесь).

Продолжились раскопки в январе 2020 года. Поисковики нашли еще 24 бойцов, из них установили личность 11 человек.

- В апреле подняты еще 7 солдат, установлено имя одного. Это уникальный случай, когда у бойца при себе было два самодельных медальона.

По словам Михаила, поисковики планируют обследовать эту территорию досконально.

- Это захоронение на 99 процентов марта 1943 года. Здесь держали оборону наши войска во время немецкого прорыва. То, что сверху идут останки лошадей, случай не уникальный. Так бывает довольно часто. Только в этом году мы уже поднимаем третью яму в таком виде.

Одна из интересных находок на данный момент — немецкая тарелка из нержавеющей стали. Скорее всего, ее взяли наши солдаты в качестве трофея.

- Такая посуда использовалась, в основном, в десантных немецких войсках. Найти ее в этом месте удивительно, — говорит Михаил Булдаков.

Все находки передадут в музеи, а солдат перезахоронят.