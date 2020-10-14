За сутки в Тульской области зафиксировано 64 случая коронавируса

Фото из архива Myslo.

В Тульской области за сутки 64 случая коронавируса, выздоровели 47 человек.

За весь период COVID-19 заразились 10 826 жителей, 393 скончались.

За последние сутки в России выявлен 14 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 920 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровели 1 039 705 человек.

Ситуация по регионам такова: