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За сутки в Тульской области зафиксировано 64 случая коронавируса
Фото из архива Myslo.

За сутки в Тульской области зафиксировано 64 случая коронавируса

Об этом сообщил федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки 64 случая коронавируса, выздоровели 47 человек.  

За весь период COVID-19 заразились 10 826 жителей, 393 скончались.

За последние сутки в России выявлен 14 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 920 человек.
 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровели 1 039 705 человек.

Ситуация по регионам такова:

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