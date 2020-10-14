Фото из архива Myslo.
За сутки в Тульской области зафиксировано 64 случая коронавируса
Об этом сообщил федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки 64 случая коронавируса, выздоровели 47 человек.
За весь период COVID-19 заразились 10 826 жителей, 393 скончались.
За последние сутки в России выявлен 14 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 920 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровели 1 039 705 человек.
Ситуация по регионам такова:
вчера, в 11:38, 29 6385 1
вчера, в 10:47, 163 4265 -1
вчера, в 09:08, 46 7286 4
12 октября, в 18:26, 105 10173 1
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