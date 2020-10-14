новости
новости
Регистрация
Электронная или бумажная трудовая книжка? Выбор нужно сделать до конца года

Электронная или бумажная трудовая книжка? Выбор нужно сделать до конца года

Все работодатели Тульской области обязаны до 31 октября 2020 года включительно уведомить своих работников о праве выбора.

Сделать выбор между традиционной трудовой книжкой или учетом сведений о трудовой деятельности в электронном виде необходимо по 31 декабря 2020 года!

Все работодатели региона обязаны по 31 октября 2020 года включительно уведомить своих работников (в том числе совместителей) о праве выбрать способ учета сведений о трудовой деятельности — продолжить ведение трудовой книжки или выбрать электронный вариант учета. Такое уведомление является обязательным, факт его вручения работнику работодателям следует зафиксировать документально.

Каждому работнику по 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.

По состоянию на 1 октября 2020 года сведения о трудовой деятельности представлены в ОПФР по Тульской области в отношении более чем 339 тыс. работников, 63% из которых подали заявление о выбранном способе учета сведений о трудовой деятельности.

В целях реализации права выбора работником способа ведения сведений о трудовой деятельности страхователям необходимо представить в отношении всех зарегистрированных лиц сведения по форме СЗВ-ТД с отражением информации о выборе способа ведения сведений о трудовой деятельности.

Работникам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, формирование сведений о трудовой деятельности осуществляется в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, то есть только в электронном виде. Бумажные трудовые книжки на указанных лиц не оформляются.

Преимущества электронной трудовой книжки:

  • Сохранность персональных данных в информационной системе ПФР и возможность работника в любое время ознакомиться с его сведениями о трудовой деятельности.
  • Снижение издержек работника и работодателя при трудоустройстве за счет удобства и скорости получения информации.
  • Дополнительные возможности трудоустройства для удаленных работников за счет простоты взаимодействия с работодателем.
  • При обращении за государственными и муниципальными услугами гражданин освобождается от обязанности предоставлять сведения о трудовой деятельности.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 11:20 −1
Другие статьи по темам
Событие
электронная трудовая книжка
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За сутки в Тульской области зафиксировано 64 случая коронавируса
За сутки в Тульской области зафиксировано 64 случая коронавируса
Тульский Роспотребназор ограничил прием посетителей из-за коронавируса
Тульский Роспотребназор ограничил прием посетителей из-за коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.