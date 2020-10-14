Электронная или бумажная трудовая книжка? Выбор нужно сделать до конца года

Все работодатели Тульской области обязаны до 31 октября 2020 года включительно уведомить своих работников о праве выбора.

Сделать выбор между традиционной трудовой книжкой или учетом сведений о трудовой деятельности в электронном виде необходимо по 31 декабря 2020 года!

Все работодатели региона обязаны по 31 октября 2020 года включительно уведомить своих работников (в том числе совместителей) о праве выбрать способ учета сведений о трудовой деятельности — продолжить ведение трудовой книжки или выбрать электронный вариант учета. Такое уведомление является обязательным, факт его вручения работнику работодателям следует зафиксировать документально.

Каждому работнику по 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.

По состоянию на 1 октября 2020 года сведения о трудовой деятельности представлены в ОПФР по Тульской области в отношении более чем 339 тыс. работников, 63% из которых подали заявление о выбранном способе учета сведений о трудовой деятельности.

В целях реализации права выбора работником способа ведения сведений о трудовой деятельности страхователям необходимо представить в отношении всех зарегистрированных лиц сведения по форме СЗВ-ТД с отражением информации о выборе способа ведения сведений о трудовой деятельности.

Работникам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, формирование сведений о трудовой деятельности осуществляется в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, то есть только в электронном виде. Бумажные трудовые книжки на указанных лиц не оформляются.

Преимущества электронной трудовой книжки: