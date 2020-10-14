Туляков приглашают в путешествие с дикобразами

Фото Михаила Веревченко

В субботу, 17 октября, посетители тульского экзотариума в ЦПКиО им. Белоусова отправятся в путешествие по удивительной стране Дикобразии! Путников ждут игры и забавы, знакомство с историей появления в Туле дикобразов Чарли и Чапы, а также художественный мастер-класс.

Посетители зоопарка узнают, кто такие дикобразы, изучат их семейный альбом и попробуют сами ненадолго превратиться в этих интересных животных. Завершится путешествие кормлением колючих обитателей.

Кстати, лакомство для Чарли и Чапы уже сейчас можно приносить в специальный ящик, стоящий у входа в экзотариум – дикобразы обожают каштаны и будут рады любимому угощению.