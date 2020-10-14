новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают в путешествие с дикобразами
Фото Михаила Веревченко

Туляков приглашают в путешествие с дикобразами

Необычное мероприятие состоится в городском экзотариуме.

В субботу, 17 октября, посетители тульского экзотариума в ЦПКиО им. Белоусова отправятся в путешествие по удивительной стране Дикобразии! Путников ждут игры и забавы, знакомство с историей появления в Туле дикобразов Чарли и Чапы, а также художественный мастер-класс.

Посетители зоопарка узнают, кто такие дикобразы, изучат их семейный альбом и попробуют сами ненадолго превратиться в этих интересных животных. Завершится путешествие кормлением колючих обитателей.

Кстати, лакомство для Чарли и Чапы уже сейчас можно приносить в специальный ящик, стоящий у входа в экзотариум – дикобразы обожают каштаны и будут рады любимому угощению.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 20:54 +2
Другие статьи по темам
Событие
тульский экзотариумдикобразымероприятие в экзотариумеугощение для животныхмастер-класс
Место
ТулаЦПКиО имени БелоусоваБелоусовский парк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская санавиация доставила на родину жителя Чувашии, перенесшего инсульт
Тульская санавиация доставила на родину жителя Чувашии, перенесшего инсульт
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.