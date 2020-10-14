Тульская санавиация доставила на родину жителя Чувашии, перенесшего инсульт

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Мужчина находился в нашем регионе проездом, ему оказали необходимую помощь и отправили домой.

Житель Чувашии поступил в Тульскую областную больницу с инсультом. В сентябре 49-летний мужчина находился в Тульской области проездом. С острым тяжелым инсультом его экстренно доставили в отделение нейрохирургии. Мужчину успешно прооперировали, угроза жизни миновала.

12 октября вертолет санавиации с пациентом на борту вылетел в республиканскую клиническую больницу города Чебоксары. Перелет занял около 4,5 часов – пилотам приходилось приземляться в Рязанской области и Мордовии для дозаправки. В полете пациента сопровождали врач и фельдшер авиабригады территориального Центра медицины катастроф.

– Острое нарушение мозгового кровообращения происходит внезапно и представляет серьезную угрозу для жизни. Хирурги больницы вовремя купировали приступ, предотвратили развитие инсульта и сохранили жизнь пациенту. Теперь ему предстоит длительное восстановление, которое он пройдет под присмотром чувашских врачей, – рассказала главный врач Тульской облбольницы Анна Савищева.