Тульский Роспотребназор ограничил прием посетителей из-за коронавируса
Ведомство обратилось к руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и частным лицам.
Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует об ограничении приема заявителей.
В ведомстве рекомендуют подавать заявления на получение госуслуг по приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и оформление санитарно-эпидемиологических заключений в электронном виде.
Для получения государственной услуги в электронном виде перейдите по ссылке.
Обращаем Ваше внимание, что срок предоставления санитарно-эпидемиологического заключения в электронном виде сокращен до 20 календарных дней.
Инструкция о способе получения услуг в электронном виде – по ссылке.
Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует об ограничении приема граждан сотрудниками ведомства.
Направить обращение можно по ссылке или по адресам:
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Управление Роспотребнадзора по Тульской области
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г. Тула, ул. Оборонная, д. 114
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Алексинский территориальный отдел
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г. Алексин, ул. Строителей, д. 8
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Ефремовский территориальный отдел
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г. Ефремов, Больничный проезд, д. 1
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Новомосковский территориальный отдел
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г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 42
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Щекинский территориальный отдел
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г. Щекино, ул. Ленина, д. 9
Или опустить обращение в бокс для приема корреспонденции, размещенный при входе в здание по вышеуказанным адресам.
Личный прием граждан осуществляется по записи:
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Управление Роспотребнадзора по Тульской области
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(4872) 31-28-79
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Алексинский территориальный отдел
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(48753) 4-09-07
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Ефремовский территориальный отдел
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(48741) 6-10-11
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Новомосковский территориальный отдел
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(48762) 6-42-06
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Щекинский территориальный отдел
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(48751) 5-35-47