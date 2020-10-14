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Тульский Роспотребназор ограничил прием посетителей из-за коронавируса

Тульский Роспотребназор ограничил прием посетителей из-за коронавируса

Ведомство обратилось к руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и частным лицам.

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует об ограничении приема заявителей.

предпринимателям

В ведомстве рекомендуют подавать заявления на получение госуслуг по приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и оформление санитарно-эпидемиологических заключений в электронном виде.

Для получения государственной услуги в электронном виде перейдите по ссылке

Обращаем Ваше внимание, что срок предоставления санитарно-эпидемиологического заключения в электронном виде сокращен до 20 календарных дней.

Инструкция о способе получения услуг в электронном виде – по ссылке.

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует об ограничении приема граждан сотрудниками ведомства.

гражданам

Направить обращение можно по ссылке или по адресам:

Управление Роспотребнадзора по Тульской области

г. Тула, ул. Оборонная, д. 114

Алексинский территориальный отдел

г. Алексин, ул. Строителей, д. 8

Ефремовский территориальный отдел

г. Ефремов, Больничный проезд, д. 1

Новомосковский территориальный отдел

г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 42

Щекинский территориальный отдел

г. Щекино, ул. Ленина, д. 9

Или опустить обращение в бокс для приема корреспонденции, размещенный при входе в здание по вышеуказанным адресам.

Личный прием граждан осуществляется по записи: 

Управление Роспотребнадзора по Тульской области

(4872) 31-28-79

Алексинский территориальный отдел

(48753) 4-09-07

Ефремовский территориальный отдел

(48741) 6-10-11

Новомосковский территориальный отдел

(48762) 6-42-06

Щекинский территориальный отдел

(48751) 5-35-47
 
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