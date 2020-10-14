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В одном из многоквартирных домов в Туле выявили очаг бешенства

В одном из многоквартирных домов в Туле выявили очаг бешенства

Сейчас, согласно указу губернатора, там введен карантин.

Вчера, 13 октября, губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ об установлении карантина по бешенству животных в доме №10 по улице Октябрьской.
 
В одной из квартир многоквартирного дома выявлен эпизоотический очаг. 
 
На период действия карантина в границах Оружейного переулка, улиц Октябрьской и Луначарского запрещены торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за границы неблагоприятного пункта, отлов диких животных.
 
Министерству здравоохранения Тульской области поручено принять меры по обеспечению в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно-профилактических учреждений, расположенных на территории Тулы.
 
А контролировать проведение комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации очага бешенства будет региональный Роспотребнадзор.
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:36 +3
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