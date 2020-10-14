В одном из многоквартирных домов в Туле выявили очаг бешенства

Сейчас, согласно указу губернатора, там введен карантин.

Вчера, 13 октября, губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ об установлении карантина по бешенству животных в доме №10 по улице Октябрьской.

В одной из квартир многоквартирного дома выявлен эпизоотический очаг.

На период действия карантина в границах Оружейного переулка, улиц Октябрьской и Луначарского запрещены торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за границы неблагоприятного пункта, отлов диких животных.

Министерству здравоохранения Тульской области поручено принять меры по обеспечению в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно-профилактических учреждений, расположенных на территории Тулы.

А контролировать проведение комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации очага бешенства будет региональный Роспотребнадзор.