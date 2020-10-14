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Льготную ипотеку в России могут продлить до июля 2021 года
Фото: vrubcovske.ru

Льготную ипотеку в России могут продлить до июля 2021 года

Этот вопрос поднял глава государства Владимир Путин на совещании в правительстве.

Программу льготной ипотеки под 6,5%, которая должна была завершиться в ноябре, собираются продлить до 1 июля следующего года.  На совещании с федеральным кабмином президент Владимир Путин отметил, что это одна из мер поддержки и граждан, и строительной отрасли.

«Ситуация у нас складывается достаточно непросто, хотя экономика восстанавливается, но и людям еще тяжеловато, и отдельным отраслям - в том числе и стройке. Давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года», – цитирует главу государства «Российская газета».

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал президента и отметил, что кабмин готов быстро подготовить необходимое распоряжение. По льготной программе предусмотрено кредитование под 6,5%.

В ряде регионов на этих условиях можно купить квартиру стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области верхний порог стоимости составляет 12 млн рублей. Всего с апреля текущего года выдано более 220 тысяч кредитов на 630 млрд рублей.

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вчера, в 22:36 −2
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