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Для тульской санавиации закупят дополнительные часы
Фото из архива MySlo

Для тульской санавиации закупят дополнительные часы

Медицинский вертолёт почти выработал всю запланированную на текущий год норму.

В Тульской области увеличат количество лётных часов для вертолета санитарной авиации. Этот вопрос обсуждался 13 октября в Тульской областной Думе. Уточняется, что вертолет санитарной авиации Тульской области выработал все отведенные на текущий год летные часы.

В 2020 году был запланирован 121 вылет. С начала года вертолёт санитарной авиации эвакуировал 118 человек. На заседании Думы, посвященному исполнению бюджета за 2019 год было принято решение закупить дополнительные летные часы, чтобы спасти больше пациентов.

Для сравнения – в 2019 году было запланировано 75 вылетов медицинского вертолёта, позже их число увеличили до 81.

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