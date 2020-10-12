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В Тульской области в сентябре самым возрастным женихом стал 89-летний мужчина

В Тульской области в сентябре самым возрастным женихом стал 89-летний мужчина

Самая возрастная невеста – 75-летняя женщина.

В Тульской области в сентябре 2020 года был заключен 861 брак. Об этом Myslo рассказали в региональном комитете по делам ЗАГС.

Самым молодым женихом стал 19-летний парень, возрастным — 89-летний мужчина. Возраст невест — 16 и 75 лет соответственно.

Также сообщается, что в сентябре развелись 593 пары.

 

Для сравнения: в сентябре 2019 года поженились 949 пар, развелись — 487.

 

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:49 +1
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