В Тульской области в сентябре самым возрастным женихом стал 89-летний мужчина

В Тульской области в сентябре 2020 года был заключен 861 брак. Об этом Myslo рассказали в региональном комитете по делам ЗАГС.

Самым молодым женихом стал 19-летний парень, возрастным — 89-летний мужчина. Возраст невест — 16 и 75 лет соответственно.

Также сообщается, что в сентябре развелись 593 пары.

Для сравнения: в сентябре 2019 года поженились 949 пар, развелись — 487.