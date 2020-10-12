В Тульской области в сентябре самым возрастным женихом стал 89-летний мужчина
Самая возрастная невеста – 75-летняя женщина.
В Тульской области в сентябре 2020 года был заключен 861 брак. Об этом Myslo рассказали в региональном комитете по делам ЗАГС.
Самым молодым женихом стал 19-летний парень, возрастным — 89-летний мужчина. Возраст невест — 16 и 75 лет соответственно.
Также сообщается, что в сентябре развелись 593 пары.
Для сравнения: в сентябре 2019 года поженились 949 пар, развелись — 487.
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