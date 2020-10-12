В Донском пьяный водитель врезался в столб

Вечером 11 октября на ул. Наркомовской в Донском Тульской области произошло ДТП. Пьяный 26-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением, в результате чего вылетел с дороги и врезался в опору линии электропередачи.

«Пострадала пассажирка, девушка 1996 года рождения, которая получила различные травмы и была госпитализирована», — сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.