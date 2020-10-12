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Карта распространения коронавируса в Тульской области: данные на 12 октября

Карта распространения коронавируса в Тульской области: данные на 12 октября

За весь период в регионе COVID-19 заразились 10 702 жителя, выздоровели 9 633, скончался 391 человек.

За неделю в Тульской области зарегистрировано 355 новых случаев заболевания коронавирусом у жителей 23 районов и городских округов. Новые случаи не выявлены в Арсеньевском, Белевском и Тепло-Огаревском районах. 

Самые зараженные COVID-19 города в регионе — это Тула (3 866 случаев), Новомосковск (716), Ефремов (538) и Алексин (474).

 

Детализация по населенным пунктам (картинки кликабельны):

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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