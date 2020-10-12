Карта распространения коронавируса в Тульской области: данные на 12 октября

За весь период в регионе COVID-19 заразились 10 702 жителя, выздоровели 9 633, скончался 391 человек.

За неделю в Тульской области зарегистрировано 355 новых случаев заболевания коронавирусом у жителей 23 районов и городских округов. Новые случаи не выявлены в Арсеньевском, Белевском и Тепло-Огаревском районах.

Самые зараженные COVID-19 города в регионе — это Тула (3 866 случаев), Новомосковск (716), Ефремов (538) и Алексин (474).

Детализация по населенным пунктам (картинки кликабельны):