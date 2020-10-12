Карта распространения коронавируса в Тульской области: данные на 12 октября
За весь период в регионе COVID-19 заразились 10 702 жителя, выздоровели 9 633, скончался 391 человек.
За неделю в Тульской области зарегистрировано 355 новых случаев заболевания коронавирусом у жителей 23 районов и городских округов. Новые случаи не выявлены в Арсеньевском, Белевском и Тепло-Огаревском районах.
Самые зараженные COVID-19 города в регионе — это Тула (3 866 случаев), Новомосковск (716), Ефремов (538) и Алексин (474).
Детализация по населенным пунктам (картинки кликабельны):
сегодня, в 10:51, 21 701 0
сегодня, в 10:39, 19 2171 0
вчера, в 12:03, 107 3217 0
10 октября, в 10:43, 52 3566 0
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