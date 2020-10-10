Тульская полиция проводит рейды по проверке масочного режима

В Тульской области сотрудники полиции продолжают мероприятия по проверке соблюдения требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, а также профилактике и пресечению нарушений законодательства в этой сфере. Сотрудники органов правопорядка проверяют соблюдение требований ношения масок в объектах розничной торговли, в местах общего пользования, общественном транспорте и на его остановках.

Кроме того, организованы мероприятия по проверке полицейскими лиц, прибывших на территорию региона из-за рубежа, на предмет обязательного прохождения лабораторного исследования на COVID-19 в трёхдневный период с обязательным размещением его результатов на портале Госуслуг и соблюдения режима самоизоляции до получения результатов исследования.

Полиция региона ежедневно осуществляет подобные проверки, при выявлении нарушений в рамках полномочий принимаются меры, предусмотренные действующим законодательством.