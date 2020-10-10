новости
новости
Регистрация
Тульская полиция проводит рейды по проверке масочного режима

Тульская полиция проводит рейды по проверке масочного режима

Мероприятия проводятся на территории всей Тульской области.

В Тульской области сотрудники полиции продолжают мероприятия по проверке соблюдения требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, а также профилактике и пресечению нарушений законодательства в этой сфере. Сотрудники органов правопорядка проверяют соблюдение требований ношения масок в объектах розничной торговли, в местах общего пользования, общественном транспорте и на его остановках.

Кроме того, организованы мероприятия по проверке полицейскими лиц, прибывших на территорию региона из-за рубежа, на предмет обязательного прохождения лабораторного исследования на COVID-19 в трёхдневный период с обязательным размещением его результатов на портале Госуслуг и соблюдения режима самоизоляции до получения результатов исследования.

Полиция региона ежедневно осуществляет подобные проверки, при выявлении нарушений в рамках полномочий принимаются меры, предусмотренные действующим законодательством.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 14:33 −7
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьТула
Прочее
масочный режимкоронавирус

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Дело виновника жуткого ДТП в Суворове передано в суд
Дело виновника жуткого ДТП в Суворове передано в суд
В Туле на улице Октябрьской загорелся автомобиль: видео
В Туле на улице Октябрьской загорелся автомобиль: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.