Дело виновника жуткого ДТП в Суворове передано в суд

В Суворовский районный суд поступило уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам

Страшная авария произошла в конце июля 2020 года. Подробнее об этом читайте здесь. Из материалов уголовного дела следует, что в светлое время суток, мужчина на личном автомобиле двигался по автодороге «Суворов-Березово» со стороны села Березово. На участке дороги с ограниченной видимостью мужчина приступил к обгону автомобиля ВАЗ и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем VOLKSWAGEN под управлением сотрудника полиции, двигавшегося во встречном ему направлении с женой и двумя несовершеннолетними детьми.

На месте дорожно-транспортного происшествия от полученных повреждений спустя несколько минут наступила смерть водителя VOLKSWAGEN. Смерть несовершеннолетнего сына сотрудника полиции наступила от полученных телесных повреждений спустя трое суток с момента ДТП в ГУЗ «Тульская областная клиническая больница».

Супруге и второму несовершеннолетнему ребенку полицейского в результате ДТП были причинены многочисленные телесные повреждения, которые в совокупности по признаку опасности для жизни квалифицируются, как причинившие тяжкий вред здоровью.

Виновника аварии обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам и повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Санкция ч.5 ст.264 УК РФ предусматривает следующее наказание: принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.