В Туле на улице Октябрьской загорелся автомобиль: видео

10 октября около 12.10 на улице Октябрьской, 192 в Туле в результате ДТП загорелся автомобиль. В Myslo о происшествии сообщили очевидцы.

В УГИБДД России по Тульской области подтвердили факт происшествия. По предварительным данным, 56-летний водитель, управляя автомобилем KIA Soul, при перестроении со средней полосы движения на правую, по которой двигался автомобиль Opel под управлением 31-летнего мужчины врезался в заднюю часть автомобиля. В результате аварии Opel загорелся. От госпитализации все участники ДТП отказались.

UPD: добавлены подробности аварии.