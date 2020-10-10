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В Туле на улице Октябрьской загорелся автомобиль: видео

В Туле на улице Октябрьской загорелся автомобиль: видео

ЧП произошло недалеко от ТЦ Selgros.

10 октября около 12.10 на улице Октябрьской, 192 в Туле в результате ДТП загорелся автомобиль. В Myslo о происшествии сообщили очевидцы. 

В УГИБДД России по Тульской области подтвердили факт происшествия. По предварительным данным, 56-летний водитель, управляя автомобилем KIA Soul, при перестроении со средней полосы движения на правую, по которой двигался автомобиль Opel под управлением 31-летнего мужчины врезался в заднюю часть автомобиля. В результате аварии Opel загорелся. От госпитализации все участники ДТП отказались.

UPD: добавлены подробности аварии.

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