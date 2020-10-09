В России рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки

Кстати, в Москве – 3701, в Тульской области – 53.

В России за минувшие сутки выявили рекордное число заболевших коронавирусом — 12126 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области тоже растет количество заболевших COVID-19. Наш регион вернулся к июльским показателям — за сутки у нас 53 подтвержденных случая, выздоровели 46 человек.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 10542 жителя, 9521 выздоровели, 385 скончались.