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Житель Суворова осужден за жестокое убийство

Житель Суворова осужден за жестокое убийство

40-летний мужчина нанес 10 ножевых ранений экс-мужу сожительницы.

В Суворове 40-летний мужчина признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
Судом установлено, что 2 июля пьяный обвиняемый столкнулся с бывшим супругом сожительницы. Мужчины поссорились и обвиняемый нанес потерпевшему 10 ножевых ранений.
 
От полученных повреждений потерпевший скончался.
 
Решением судам обвиняемому назначено наказание в виде 13,5 лет лишения свободы. 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:41 0
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