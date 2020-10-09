Житель Суворова осужден за жестокое убийство

В Суворове 40-летний мужчина признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что 2 июля пьяный обвиняемый столкнулся с бывшим супругом сожительницы. Мужчины поссорились и обвиняемый нанес потерпевшему 10 ножевых ранений.

От полученных повреждений потерпевший скончался.

Решением судам обвиняемому назначено наказание в виде 13,5 лет лишения свободы.