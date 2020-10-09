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Тулякам советуют провести выходные дома
Данную рекомендацию подготовил Минздрав.
Минздрав рекомендует россиянам провести предстоящие выходные дома, пишут РИА-Новости.
Помощник главы ведомства Алексей Кузнецов посоветовал отказаться от посещения публичных мест и ограничить использование общественного транспорта из-за распространения COVID-19.
– В ряде регионов отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта, — сказал Алексей Кузнецов.
Напомним, на сегодняшний день в Тульской области помощь больным с коронавирусом оказывают госпитали, созданные на базе четырех учреждений здравоохранения. Всего развернуто 918 коек. Их количество возможно увеличивать в зависимости от ситуации.
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