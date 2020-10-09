Проект «Народный бюджет»: подведены итоги конкурсного отбора на 2021 год

8 октября заместитель председателя правительства — министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев подвел промежуточные итоги реализации проекта «Народный бюджет» в этом году. Проект дает возможность жителям всех муниципальных образований реализовать инициативы по наиболее актуальным проблемам за счет средств регионального и местных бюджетов, жителей и спонсоров.

По итогам конкурсного отбора в 2020 году запланировано реализовать 348 заявок на общую сумму 526 млн рублей. В настоящее время по 238 заявкам (68%) работы завершены, по 97 заявкам (28%) — выполняются и по 13 (4%) — начнутся в ближайшее время. Больше всего заявок поступило на ремонт школ, детских садов, дорог, оборудование детских площадок и благоустройство придомовых территорий.

«В этом году успешно завершается реализация проекта 2020 года. В ноябре будет проведен опрос жителей, чтобы определить, насколько они довольны реализацией всех этапов проекта и качеством выполненных работ. В целом активность жителей остается высокой и, учитывая, большое количество поступивших заявок, при подведении итогов было принято решение провести конкурсный отбор сразу на два года — 2020-й и 2021-й. Это позволит раньше начать подготовку сметной документации и проведение конкурсных процедур по заявкам будущего года», — отметил Антон Агеев.

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли депутаты и представители общественности, утвердила перечень заявок — победителей конкурсного отбора на 2021 год. В него вошли 330 заявок на общую сумму 545 млн рублей.

В планах министерства — сделать проект более интерактивным. В частности, модернизировать электронный сервис «Народного бюджета» на портале «Открытый регион 71».

В 2021 году планируется запустить мобильное приложение, которое позволит жителям оперативно сформировать заявку для участия в проекте, отслеживать этапы его реализации, обмениваться информацией с администрацией муниципалитета и организатором конкурсного отбора.