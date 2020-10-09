новости
новости
Регистрация
Проект «Народный бюджет»: подведены итоги конкурсного отбора на 2021 год

Проект «Народный бюджет»: подведены итоги конкурсного отбора на 2021 год

Проект реализуется в регионе с 2011 года.

8 октября заместитель председателя правительства — министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев подвел промежуточные итоги реализации проекта «Народный бюджет» в этом году. Проект дает возможность жителям всех муниципальных образований реализовать инициативы по наиболее актуальным проблемам за счет средств регионального и местных бюджетов, жителей и спонсоров.

По итогам конкурсного отбора в 2020 году запланировано реализовать 348 заявок на общую сумму 526 млн рублей. В настоящее время по 238 заявкам (68%) работы завершены, по 97 заявкам (28%) — выполняются и по 13 (4%) — начнутся в ближайшее время. Больше всего заявок поступило на ремонт школ, детских садов, дорог, оборудование детских площадок и благоустройство придомовых территорий.

«В этом году успешно завершается реализация проекта 2020 года. В ноябре будет проведен опрос жителей, чтобы определить, насколько они довольны реализацией всех этапов проекта и качеством выполненных работ. В целом активность жителей остается высокой и, учитывая, большое количество поступивших заявок, при подведении итогов было принято решение провести конкурсный отбор сразу на два года — 2020-й и 2021-й. Это позволит раньше начать подготовку сметной документации и проведение конкурсных процедур по заявкам будущего года», — отметил Антон Агеев.

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли депутаты и представители общественности, утвердила перечень заявок — победителей конкурсного отбора на 2021 год. В него вошли 330 заявок на общую сумму 545 млн рублей.

В планах министерства — сделать проект более интерактивным. В частности, модернизировать электронный сервис «Народного бюджета» на портале «Открытый регион 71».

В 2021 году планируется запустить мобильное приложение, которое позволит жителям оперативно сформировать заявку для участия в проекте, отслеживать этапы его реализации, обмениваться информацией с администрацией муниципалитета и организатором конкурсного отбора.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 09:22 +1
Другие статьи по темам
Событие
Народный бюджет2020
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулякам советуют провести выходные дома
Тулякам советуют провести выходные дома
Туляки могут узнать, когда в их доме включат отопление
Туляки могут узнать, когда в их доме включат отопление
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.