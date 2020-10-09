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В Тульской области из-за подозрения на коронавирус в нескольких больницах на карантин закрыт ряд отделений

В Тульской области из-за подозрения на коронавирус в нескольких больницах на карантин закрыт ряд отделений

У пациентов и медиков взяты анализы на COVID-19.

В больницах в Алексине, Волово, Туле и Плавске несколько отделений закрыты на карантин. Как сообщает минздрав Тульской области, у пациентов и сотрудников подозрение на коронавирусную инфекцию. У них взяты анализы на covid.

Плановая госпитализация пациентов приостановлена до завершения противоэпидемических мероприятий и получения отрицательных результатов.

Для проведения противоэпидемических мероприятий закрыто отделение гнойной хирургии Алексинской районной больницы. Пациенты хирургического профиля госпитализируются на дополнительные койки, организованные в ЛОР-отделении, и в часть палат отделения чистой хирургии.

В Воловском филиале Ефремовской районной больницы приостановлена работа терапевтического отделения. Маршрутизация пациентов — в больницу Ефремова.

В тульской городской больнице скорой медицинской помощи им. Ваныкина временно закрыто хирургическое отделение № 1. Пациентов данного профиля принимает хирургическое отделение № 2.

В городской больнице № 7 Тулы временно закрыты терапевтические отделения № 1 на ул. Тимирязева и № 2 на ул. Первомайской. Маршрутизация пациентов — в городскую клиническую больницу № 2 им. Лазарева.

В Плавской центральной районной больнице закрыто хирургическое отделение. Выписка пациентов производится в соответствии с их состоянием для продолжения амбулаторного лечения и самоизоляции на срок до 14 дней от момента контакта с источником инфекции. Маршрутизация пациентов хирургического профиля — в областную клиническую больницу и тульскую больницу скорой медицинской помощи им. Ваныкина.

Сюжет: Коронавирус
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