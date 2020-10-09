10 актуальных вопросов о карте «Тройка» и новых льготных проездных в Туле и области
9 октября завершилось тестирование билетной системы с возможностью использования карты «Тройка». Проект будет внедрен до конца 2020 года.
В Туле и на межмуниципальных маршрутах до конца года начнет работать новая система оплаты за проезд – карта «Тройка». Принцип ее действия будет аналогичен столичной. Система еще дорабатывается. Сегодня в Туле успешно завершилось тестирование транспортной карты. Об итогах рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник:
Родион Дудник
– В своем Послании в 2019 году губернатор Алексей Дюмин поручил внедрить в регионе комплексную систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Данная система при поддержке нашего партнера была разработана и протестирована. Сделана она на основе московской билетной системы «Тройка». Она признана одной из лучших в мире по версии международной премии Transport Ticketing Global и получила главную награду в номинации «Лучшая умная билетная система — 2020». Эта система открыта и прозрачна для налогообложения, упрощает учет и контроль продаж. Поэтому мы ее и внедряем в Тульской области. Рассчитываем, что действие «Тройки» в Туле привлечет в наш регион еще больше туристов из столицы.
Михаил Казаков, руководитель АО «Расчетные решения» компании Сбербанк:
Михаил Казаков
– Модернизация системы общественного транспорта – это внедрение лидирующего проекта среди всех российских систем по оплате проезда. Благодаря новым сервисам у пассажиров будет возможность оплаты проезда картой «Тройка» или льготным проездным, привязанным к банковской карте «Мир». Это еще один шаг к цифровизации сервисов региона, которые делают жизнь горожан легче и удобнее.
Как изменится оплата проезда в Туле?
Реформирование системы оплаты в тульском транспорте состоит из двух частей:
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Внедрение по аналогии с московской системой – карты «Тройка». Внедрить карту «Тройка» планируется во всем общественном транспорте: муниципальном, коммерческом и межмуниципальном. Оплатить проезд «Тройкой» можно будет на 64 маршрутах Тулы и 267 межмуниципальных маршрутах. Планируется подключить к системе и коммерческие маршруты.
Также эта карта позволит тулякам оплачивать проезд на общественном транспорте Москвы, а также в электричках Тула – Москва.
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Замена социальных проездных. В данном случае это не просто ребрендинг дизайна карты, но еще и отмена необходимости каждый месяц посещать ОЕИРЦ, чтобы списать количество поездок. Теперь социальный проездной достаточно будет привязать к банковской карте «Мир» и подтверждать право на льготу по мере необходимости или вообще не подтверждать, если, например, она полагается человеку с бессрочной инвалидностью или пенсионеру.
Еще одно нововведение: льготники смогут оплачивать проезд как с помощью социального проездного, так и с помощью карты «Мир», к которой он привязан.
Когда начнет действовать карта «Тройка»?
Проект будет внедрен до конца 2020 года. Система прошла успешное тестирование.
Сколько будет стоить проезд?
По карте «Тройка» проезд будет стоить также в рамках утвержденного тарифа – 15 рублей.
Параллельно с ней в Туле продолжит работать нынешняя система оплаты в транспорте Тулы сохранится. Билет можно будет купить как за наличные деньги – 20 рублей, так и с помощью банковской карты (или платежных систем мобильных телефонов) – 15 рублей.
В чем преимущество «Тройки»?
Те, кто предпочтет «Тройку» наличным средствам и традиционной банковской карте, смогут воспользоваться преимуществами нового вида оплаты в рамках программы лояльности «Город».
Предполагается, что при оплате проезда картой «Тройка» туляки и гости города смогут копить баллы и получать скидки в магазинах, заведениях общепита и объектах культуры.
Механизм программы лояльности на данный момент разрабатывается, подчеркнул Родион Дудник.
Также по ней будут доступны бонусы и скидки в Москве, она станет ключом к столичным достопримечательностям.
Как пополнить карту «Тройка»?
Пополнить ее можно будет в отделениях Сбербанка или с помощью приложения Сбербанк-онлайн.
Где купить карту «Тройка»?
Когда начнут действовать новые льготные проездные?
Новые социальные проездные начнут действовать в Тульской области с 1 ноября.
Как пополнить новый льготный проездной?
Пополнение льготного проездного билета было организовано в два этапа: в течение месяца гражданин оплачивает проезд, а под конец месяца приходит в ОЕИРЦ или автостанцию, «списывает» с нее количество поездок и продлевает льготный проездной билет на следующий месяц.
Модернизация транспортного проекта направлена кардинальное упрощение процесса продления льготного проездного:
- теперь льготниками не нужно посещать пункты продления проездных. Это будет производиться автоматически, поскольку социальные проездные будут привязаны к банковской карте «Мир»;
- достаточно привязать его к карте «Мир» и в удобное время и способом оплатить. Таким образом, на карте «Мир» будут одновременно действовать банковский счет счет электронного проездного. При отсутствии оплаченного льготного проездного билета поездку все равно можно оплатить картой: деньги за проезд спишутся с банковского счета карты.
- можно и не привязывать к карте, а просто оплачивать социальный проездной в банкоматах, офисах Сбербанка, в приложении Сбербанк Онлайн с помощью карты или наличных средств.
В какие сроки необходимо пополнять карту?
Стоимость льготного проездного билета, как и сейчас, составляет 500 рублей и включает неограниченное количество поездок.
Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко:
Сергей Ющенко
– Интеграция банковской карты и льготного проездного билета – это важный шаг, который сделает поездки более комфортными. Раньше у льготников было две карты – банковская и проездная, теперь будет одна – карта «Мир», которая становится универсальным средством. Теперь жители Тулы и области смогут оценить преимущества новой системы. Сбербанк выступил основным партнером проекта и предоставил для него оборудование, сервис эквайринга и инфраструктуру для пополнения карт.
Как получить карту «Мир»?
Если бесконтактной карты «Мир» у вас нет, необходимо обратиться в банк для ее получения. Оформление карты и ее обслуживание – бесплатное. На текущий момент карты «Мир» выпускают более 150 банков.