10 актуальных вопросов о карте «Тройка» и новых льготных проездных в Туле и области

9 октября завершилось тестирование билетной системы с возможностью использования карты «Тройка». Проект будет внедрен до конца 2020 года.

В Туле и на межмуниципальных маршрутах до конца года начнет работать новая система оплаты за проезд – карта «Тройка». Принцип ее действия будет аналогичен столичной. Система еще дорабатывается. Сегодня в Туле успешно завершилось тестирование транспортной карты. Об итогах рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник:

Родион Дудник – В своем Послании в 2019 году губернатор Алексей Дюмин поручил внедрить в регионе комплексную систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Данная система при поддержке нашего партнера была разработана и протестирована. Сделана она на основе московской билетной системы «Тройка». Она признана одной из лучших в мире по версии международной премии Transport Ticketing Global и получила главную награду в номинации «Лучшая умная билетная система — 2020». Эта система открыта и прозрачна для налогообложения, упрощает учет и контроль продаж. Поэтому мы ее и внедряем в Тульской области. Рассчитываем, что действие «Тройки» в Туле привлечет в наш регион еще больше туристов из столицы.

Михаил Казаков, руководитель АО «Расчетные решения» компании Сбербанк:

Михаил Казаков – Модернизация системы общественного транспорта – это внедрение лидирующего проекта среди всех российских систем по оплате проезда. Благодаря новым сервисам у пассажиров будет возможность оплаты проезда картой «Тройка» или льготным проездным, привязанным к банковской карте «Мир». Это еще один шаг к цифровизации сервисов региона, которые делают жизнь горожан легче и удобнее.

Как изменится оплата проезда в Туле?

Реформирование системы оплаты в тульском транспорте состоит из двух частей:

Внедрение по аналогии с московской системой – карты «Тройка». Внедрить карту «Тройка» планируется во всем общественном транспорте: муниципальном, коммерческом и межмуниципальном. Оплатить проезд «Тройкой» можно будет на 64 маршрутах Тулы и 267 межмуниципальных маршрутах. Планируется подключить к системе и коммерческие маршруты.

Также эта карта позволит тулякам оплачивать проезд на общественном транспорте Москвы, а также в электричках Тула – Москва.

Внедрить карту «Тройка» планируется во всем общественном транспорте: муниципальном, коммерческом и межмуниципальном. Оплатить проезд «Тройкой» можно будет на 64 маршрутах Тулы и 267 межмуниципальных маршрутах. Планируется подключить к системе и коммерческие маршруты. Также эта карта позволит тулякам оплачивать проезд на общественном транспорте Москвы, а также в электричках Тула – Москва. Замена социальных проездных. В данном случае это не просто ребрендинг дизайна карты, но еще и отмена необходимости каждый месяц посещать ОЕИРЦ, чтобы списать количество поездок. Теперь социальный проездной достаточно будет привязать к банковской карте «Мир» и подтверждать право на льготу по мере необходимости или вообще не подтверждать, если, например, она полагается человеку с бессрочной инвалидностью или пенсионеру.

Еще одно нововведение: льготники смогут оплачивать проезд как с помощью социального проездного, так и с помощью карты «Мир», к которой он привязан.

карта «тройка»

Когда начнет действовать карта «Тройка»?

Проект будет внедрен до конца 2020 года. Система прошла успешное тестирование.

Сколько будет стоить проезд?

По карте «Тройка» проезд будет стоить также в рамках утвержденного тарифа – 15 рублей.

Параллельно с ней в Туле продолжит работать нынешняя система оплаты в транспорте Тулы сохранится. Билет можно будет купить как за наличные деньги – 20 рублей, так и с помощью банковской карты (или платежных систем мобильных телефонов) – 15 рублей.

В чем преимущество «Тройки»?

Те, кто предпочтет «Тройку» наличным средствам и традиционной банковской карте, смогут воспользоваться преимуществами нового вида оплаты в рамках программы лояльности «Город».

Предполагается, что при оплате проезда картой «Тройка» туляки и гости города смогут копить баллы и получать скидки в магазинах, заведениях общепита и объектах культуры.

Механизм программы лояльности на данный момент разрабатывается, подчеркнул Родион Дудник.

Также по ней будут доступны бонусы и скидки в Москве, она станет ключом к столичным достопримечательностям.

Как пополнить карту «Тройка»?

Пополнить ее можно будет в отделениях Сбербанка или с помощью приложения Сбербанк-онлайн.

Где купить карту «Тройка»?

Карты будут продаваться в отделениях АО «ОЕИРЦ», в кассах АО «ЦППК», вендинговых аппаратах. По окончании доработки проекта возможно расширение пунктов продажи карта.

новые льготные проездные Когда начнут действовать новые льготные проездные?

Новые социальные проездные начнут действовать в Тульской области с 1 ноября.

Как пополнить новый льготный проездной?

Пополнение льготного проездного билета было организовано в два этапа: в течение месяца гражданин оплачивает проезд, а под конец месяца приходит в ОЕИРЦ или автостанцию, «списывает» с нее количество поездок и продлевает льготный проездной билет на следующий месяц.

Модернизация транспортного проекта направлена кардинальное упрощение процесса продления льготного проездного:

теперь льготниками не нужно посещать пункты продления проездных. Это будет производиться автоматически, поскольку социальные проездные будут привязаны к банковской карте «Мир»;

достаточно привязать его к карте «Мир» и в удобное время и способом оплатить. Таким образом, на карте «Мир» будут одновременно действовать банковский счет счет электронного проездного. При отсутствии оплаченного льготного проездного билета поездку все равно можно оплатить картой: деньги за проезд спишутся с банковского счета карты.

можно и не привязывать к карте, а просто оплачивать социальный проездной в банкоматах, офисах Сбербанка, в приложении Сбербанк Онлайн с помощью карты или наличных средств.

В какие сроки необходимо пополнять карту?

С 15 числа месяца, предшествующего проезду, до 5 числа месяца проезда. Например, если вы хотите пользоваться бесконтактной картой «Мир» для оплаты проезда с учетом льготы в ноябре, то привязанный к ней льготный проездной билет необходимо оплатить с 15 октября до 5 ноября.

Стоимость льготного проездного билета, как и сейчас, составляет 500 рублей и включает неограниченное количество поездок.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко:

Сергей Ющенко – Интеграция банковской карты и льготного проездного билета – это важный шаг, который сделает поездки более комфортными. Раньше у льготников было две карты – банковская и проездная, теперь будет одна – карта «Мир», которая становится универсальным средством. Теперь жители Тулы и области смогут оценить преимущества новой системы. Сбербанк выступил основным партнером проекта и предоставил для него оборудование, сервис эквайринга и инфраструктуру для пополнения карт.

Как получить карту «Мир»?

Если бесконтактной карты «Мир» у вас нет, необходимо обратиться в банк для ее получения. Оформление карты и ее обслуживание – бесплатное. На текущий момент карты «Мир» выпускают более 150 банков.