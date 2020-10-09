100 туляков тушат лесные пожары под Воронежем

Фото Тульского спасательного центра МЧС.

Сотрудники и 13 единиц техники из Тульского спасательного центра МЧС с 27 сентября работают в Воронежской области.

Аэромобильная группировка Тульского спасательного центра в количестве 100 человек выдвинулась на помощь воронежским спасателям по распоряжению заместителя министра МЧС России Андрея Гуровича на помощь Воронежской области выдвинулась

аэромобильная группировка проводит работы в населенных пунктах Лиски, Павловск, Боброво, Новая Усмань Воронежской области. На сегодняшний день спасатели потушили 141 га сухой растительности, пролили 19 км кромки лесных пожаров, оборудовали 7,8 км минерализованной полосы, проложили более 7 км просеки для прохода техники. Лесной пожар локализован на площади 4,5 га.