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В Тульской области высокий уровень пожароопасности

В Тульской области высокий уровень пожароопасности

Будьте внимательны и осторожны.

В Туле, Волово, Узловой, Ефремове и Суворове сохраняется высокая степень пожароопасности (4 класс). Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:

  • не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;
  • не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;
  • своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;
  • не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;
  • соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах;
  • не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки;
  • храните дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:34 +2
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