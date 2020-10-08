В Тульской области высокий уровень пожароопасности

Будьте внимательны и осторожны.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:

В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

В Туле, Волово, Узловой, Ефремове и Суворове сохраняется высокая степень пожароопасности (4 класс). Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС России.