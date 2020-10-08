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В Туле гаишники арестовали четыре нелегальных такси

В Туле гаишники арестовали четыре нелегальных такси

В областном центре прошел транспортный рейд.

В Туле сотрудники Госавтоинспекции совместно с сотрудниками Ространснадзора выявили нарушения в сфере безопасности дорожного движения. В ходе рейда инспекторы арестовали четыре нелегальных такси.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, на нарушителей составили административные материалы, а автомобили поместили на специализированную стоянку.

 

Напомним, с 1 июля 2019 года в Тульской области действует новый закон о такси, согласно которому все автомобили должны быть желтого цвета. Подробнее об этом здесь.

Кроме того, действительны ранее выданные разрешения на такси белого цвета (до окончания действия документа). Такси другого цвета является признаком нелегальной таксомоторной деятельности.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:56 +1
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