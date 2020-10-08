Ближний сосед лучше дальней родни: туляков приглашают на спектакль «Соседи, или Хочу на Сейшелы»

14 октября в Городском концертном зале покажут народную комедию «Соседи, или Хочу на Сейшелы». Начало в 19.00.

Спектакль добрый, смешной, трогательный, как фильм «Любовь и голуби» и телесериал «Сваты».

Этот спектакль про нас с вами. Герои спектакля — жители российской глубинки, и добрые соседи, и соперники, живущие рядом. Все у всех на виду.

История спектакля разворачивается вокруг деревенского изобретателя Диогена, который вынашивает планы своих дивных проектов и волей случая получает возможность воплотить их в жизнь.

И вот появляется единственная в мире ППМ… А что это — вы узнаете, посмотрев спектакль. На презентации была вся деревня! Вот шуму-то было!

Продолжительность спектакля: 2 часа с одним антрактом.

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