Накажи автохама: когда у тебя большой «велосипед» — наплевать на всё

Фото предоставлены читателем Myslo

На этот раз предлагаем вашему вниманию несколько снимков, присланных в нашу рубрику «Накажи автохама». Фото сделаны у дома № 29 по ул. Фрунзе в Туле.

«Когда у тебя большой велосипед, тогда наплевать на все. Можно с кирпичным лицом въехать на тротуар, взгромоздиться на велодорожку и уйти по своим барским делам… Поведение водителя поразило, жаль не снял на видео… А в этом месте, кстати, по этой дорожке, полгорода едут в центральный парк и с колясками, и на велосипедах. Это зона въезда в парк со стороны ул. Фрунзе у дома 29», — пояснил автор снимков.