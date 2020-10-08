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Накажи автохама: когда у тебя большой «велосипед» — наплевать на всё
Фото предоставлены читателем Myslo

Накажи автохама: когда у тебя большой «велосипед» — наплевать на всё

Читательница Myslo прислала в редакцию фото припаркованного на велосипедной дорожке внедорожника.

На этот раз предлагаем вашему вниманию несколько снимков, присланных в нашу рубрику «Накажи автохама». Фото сделаны у дома № 29 по ул. Фрунзе в Туле.
 
 
«Когда у тебя большой велосипед, тогда наплевать на все. Можно с кирпичным лицом въехать на тротуар, взгромоздиться на велодорожку и уйти по своим барским делам… Поведение водителя поразило, жаль не снял на видео… А в этом месте, кстати, по этой дорожке, полгорода едут в центральный парк и с колясками, и на велосипедах. Это зона въезда в парк со стороны ул. Фрунзе у дома 29», — пояснил автор снимков.
 
 
 
 
 
Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их все опубликуем!
 
Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД.  В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
 
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
 
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.
 
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Автор: Сергей Стариков
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