Каждый пятый житель Тульской области привился от гриппа

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Детская и взрослая противогриппозные вакцины, поступившие в регион в начале сентября, использованы на 99%.

После поступления второй партии вакцины прививочная кампания продолжится.

В сентябре за счет средств федерального бюджета в регион поступило более 54 тысяч доз вакцины для детей, более 220 тысяч доз вакцины для взрослых. Кроме того, за счет средств регионального бюджета приобретено 10 540 доз, на средства Фонда «Перспектива» — 1 076 доз.

Вакцинацию прошли около 280 тысяч человек, это 19% населения.

По словам главного эпидемиолога министерства здравоохранения Тульской области Ольги Юдаковой, в этом году активно прививаются сотрудники образовательных учреждений, жители старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Одними из первых прививки получили сотрудники медицинских учреждений, более 80% из них вакцинированы.

В регионе продолжают работать выездные медицинские комплексы, в которых можно сделать прививку от гриппа. В комплексах соблюдаются все меры противоэпидемической безопасности. Этой возможностью уже воспользовались более 2600 жителей региона.

Поступление второй партии противогриппозной вакцины в регион ожидается во второй половине октября. На средства федерального бюджета приобретены более 60 тысяч доз детской вакцины и 278 тысяч — взрослой. Прививочная кампания продолжится до конца ноября.