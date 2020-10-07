ПСБ открыл первый в России центр уличного баскетбола по стандарту ФИБА

Всего ПСБ при поддержке Российской федерации баскетбола до конца 2021 года построит в России семь Центров уличного баскетбола международного класса.

Промстройбанк (ПСБ) открыл в Туле первый в России Центр уличного баскетбола по стандартам Международной федерации баскетбола (ФИБА). Это даст возможность проводить здесь национальные международные соревнования. Центр построен ПСБ в рамках реализации первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ – детям».

В торжественной церемонии открытия приняли участие директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц, руководитель блока регионального бизнеса ПСБ Сергей Платонов, генеральный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Евгений Иванов, глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев, министр спорта Тульской области Андрей Журавлев, известные российские баскетболисты Владимир Дячок, Никита Моргунов и Виктор Хряпа.

– Сегодня мы дали официальный старт массовому развитию уличного баскетбола среди жителей нашей страны на самом высоком уровне. Теперь все желающие смогут прийти в новый центр уличного баскетбола и тренироваться абсолютно бесплатно – он открыт и для спортсменов, и для тех, кто горит желанием освоить этот вид спорта. Проект «ПСБ – детям» дает возможность не просто укрепить здоровье или провести с пользой свободное время, а заняться уличным баскетболом профессионально. Для нас как инвесторов в социальную жизнь страны и для города и всей Тульской области сегодня действительно большой праздник. Мы видим горящие глаза юных спортсменов, которые уже ждут, когда можно будет сыграть и забить первый мяч в корзину. Наш проект нацелен прежде всего на детей, на молодежь и на их здоровье. Хочу поблагодарить губернатора Тульской области Алексея Дюмина и президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко за активную вовлеченность и содействие в реализации проекта, – сказал Рубен Бегунц, директор по спортивным проектам ПСБ.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко направил обращение присутствующим:

– Благодаря нашему партнерству с ПСБ в Туле открылся огромный баскетбольный уличный центр. У массы ребятишек появилась отличная возможность приходить сюда, играть в баскетбол и в целом проводить свое время вместе со спортом. Мы продолжаем строить инфраструктурные объекты и надеемся, что число компаний, участвующих в строительстве, будет увеличиваться. Ведь новые площадки и арены просто необходимы для развития любого вида спорта. Еще раз выражаю слова благодарности главе ПСБ Петру Фрадкову за то, что он поддержал нашу инициативу. И, конечно, Рубену Бегунцу за ежедневное сопровождение этого проекта.

– Мы очень признательны, что именно в Туле сегодня открывается первый в России Центр уличного баскетбола. Благодарю ПСБ за внимание к Тульской области и реализацию у нас Всероссийского спортивного проекта «ПСБ – детям». Этот Центр станет одной из лучших площадок для юных баскетболистов, профессиональных спортсменов и любителей баскетбола, позволит лучше готовить спортивный резерв и придаст новый импульс развитию этого вида спорта в регионе, – отметил министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.

– Новый спортивный объект соответствует всем современным требованиям, что позволит проводить в нашем городе соревнования всероссийского уровня. Это наглядный пример того, как уличная баскетбольная площадка, к созданию которой подошли совместно, может стать центром притяжения и популяризировать здоровый образ жизни, – прокомментировал глава администрации города Дмитрий Миляев.

Всего ПСБ при поддержке РФБ до конца 2021 года построит в России семь Центров уличного баскетбола международного класса, где смогут бесплатно заниматься как любители разных возрастов, так и профессиональные спортсмены.

В 2020 году ПСБ и РФБ заключили соглашение о сотрудничестве по развитию спорта в регионах. Перед организациями стоят задачи развивать спортивную инфраструктуру и поддерживать инициативы, повышающие интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни. Одна из таких задач – строительство региональных центров уличного баскетбола.

Площадка в Туле находится на пересечении улиц Каминского и Демонстрации (примыкает к скверу Памяти воинов-интернационалистов) и уже открыта для всех посетителей.