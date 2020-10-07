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Что увидели новые камеры в Туле: этот перекресток так и манит нарушить!

Что увидели новые камеры в Туле: этот перекресток так и манит нарушить!

Первые результаты работы камер на улицах города. Myslo узнал, где водители чаще всего нарушают ПДД.

С 18 сентября по 5 октября новые камеры, расположенные на девяти перекрестках Тулы, зафиксировали очень много нарушений ПДД — 27752! Об этом Myslo рассказали в министерстве транспорта региона.
 
Интересно, что больше всего водители пренебрегают правилами на перекрестке улиц Кирова и Ложевой. Почти за три недели здесь зафиксировано более 7300 нарушений, а именно:
  • нарушение требований стоп-линии — 2484,
  • проезд на запрещающий сигнал светофора — 2412,
  • нарушение требований знаков и разметки — 2127,
  • превышение установленной скорости движения — 161,
  • выезд на встречную полосу — 133.
Вторым по количеству нарушений стал перекресток проспекта Ленина и улицы Генерала Маргелова — 4170 случаев. На третьем месте — пересечение проспекта Ленина и улицы Первомайской — 3764.
 
По остальным местам статистика такова:
  • пр. Ленина — Агеева — 3188,
  • пр. Ленина — Жаворонкова — 2628,
  • пр. Ленина — Скуратовская — 2012,
  • пр. Ленина — Пушкинская — 1855,
  • Красноармейский пр. — Дм. Ульянова — 1439.
Меньше всего водители нарушают ПДД на перекрестке проспекта Ленина и улицы 9 Мая — 1379.
 
Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник напомнил, что камеры установлены в местах концентрации ДТП. Именно на этих участках водители наиболее часто нарушают ПДД, чем создают аварийно-опасную обстановку.
 
Подробнее о работе новых камер можно прочитать в нашем материале здесь.
 

Друзья, признавайтесь, а вы попались на нарушениях ПДД на этих перекрестках? Что нарушили? Расскажите нам об этом в комментариях!

 

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:00 +1
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