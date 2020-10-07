Что увидели новые камеры в Туле: этот перекресток так и манит нарушить!

Первые результаты работы камер на улицах города. Myslo узнал, где водители чаще всего нарушают ПДД.

С 18 сентября по 5 октября новые камеры, расположенные на девяти перекрестках Тулы, зафиксировали очень много нарушений ПДД — 27752! Об этом Myslo рассказали в министерстве транспорта региона.

Интересно, что больше всего водители пренебрегают правилами на перекрестке улиц Кирова и Ложевой. Почти за три недели здесь зафиксировано более 7300 нарушений, а именно:

нарушение требований стоп-линии — 2484,

проезд на запрещающий сигнал светофора — 2412,

нарушение требований знаков и разметки — 2127,

превышение установленной скорости движения — 161,

выезд на встречную полосу — 133.

Вторым по количеству нарушений стал перекресток проспекта Ленина и улицы Генерала Маргелова — 4170 случаев. На третьем месте — пересечение проспекта Ленина и улицы Первомайской — 3764.

По остальным местам статистика такова:

пр. Ленина — Агеева — 3188,

пр. Ленина — Жаворонкова — 2628,

пр. Ленина — Скуратовская — 2012,

пр. Ленина — Пушкинская — 1855,

Красноармейский пр. — Дм. Ульянова — 1439.

Меньше всего водители нарушают ПДД на перекрестке проспекта Ленина и улицы 9 Мая — 1379.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник напомнил, что камеры установлены в местах концентрации ДТП. Именно на этих участках водители наиболее часто нарушают ПДД, чем создают аварийно-опасную обстановку.

здесь. Подробнее о работе новых камер можно прочитать в нашем материале