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В Туле маршрутка сбила водителя троллейбуса, когда тот поправлял «рога»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле маршрутка сбила водителя троллейбуса, когда тот поправлял «рога»

Пострадавшего госпитализировали.

5 октября в 20.10 в Туле, в районе дома № 290 по ул. Октябрьской, 23-летний водитель маршрутки Iveco сбил пешехода. Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, пострадавший — водитель троллейбуса, который находился на проезжей части, поправляя токоприемники.

Мужчина госпитализирован с различными травмами. Все обстоятельства происшествия выясняются.

 
Тульская Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток.
 
Напомним, водитель, покидая транспортное средство вне населенного пункта, становится пешеходом. Это обязывает его использовать световозвращающие элементы. Их отсутствие влечет за собой наказание в виде штрафа размером 500 рублей (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ).
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