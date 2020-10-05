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Тульские бойцы завоевали восемь медалей на Кубке России по панкратиону
Фото Федерации спортивной борьбы Тульской области.

Тульские бойцы завоевали восемь медалей на Кубке России по панкратиону

В общекомандном зачете туляки стали вторыми.

Сборная Тульской области по спортивной борьбе — панкратиону — завоевала четыре золотых, две серебряных и две бронзовых медали на прошедшем в Севастополе Кубке России. Трофеи оспаривали представители 26 регионов.

Тульская область впервые была представлена единой командой под руководством Ильи Герасименко, в которую вошли воспитанники тульских СШ «Металлург» и спортивного клуба «Гладиатор», новомосковского клуба «Варяг» и клуба «Магура» из Советска.



Как сообщает Федерация спортивной борьбы Тульской области, двукратными победителями соревнований стали Ольга Русина и Никита Овсянников, серебро и бронза — в активе Сергея Ананьина, еще одну серебряную медаль в тульскую копилку принес Денис Полехин, а бронзовую — Егор Швыкин. В шаге от пьедестала почета остались Владимир Лаврухин и Константин Капков.

В общекомандном зачете туляки стали вторыми, уступив первенство хозяевам турнира из Севастополя, третье место поделили бойцы из Московской области и Чеченской Республики.

Впереди у туляков чемпионат и первенство России, которые 27-28 октября пройдут в Иркутске.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:15 +1
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