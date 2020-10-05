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В Туле продезинфицировали автобусы, остановки, подъезды и детские площадки
Фото пресс-службы администрации города.

В Туле продезинфицировали автобусы, остановки, подъезды и детские площадки

Это лишь малый список объектов, которые прошли санитарную обработку.

5 октября в Туле продезинфицировали 249 единиц муниципального транспорта: автобусы, троллейбусы и трамваи. Как сообщает пресс-служба администрации города, ежедневно ведется санитарная обработка остановочных павильонов, общественных пространств, многоквартирных домов, подъездов, придомовых территорий, детских и спортивных площадок.

В работах задействованы пожарный спасательный отряд МЧС России по Тульской области, ФКГУ «Тульский спасательный центр МЧС России», Управление противопожарной службы региона, управляющие компании, Центр гражданской защиты и спасательных работ города, ветеринарная служба по борьбе с болезнями животных.

Отметим, что противоэпидемиологические мероприятия проводят по поручению губернатора Алексея Дюмина.

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В Туле продезинфицировали автобусы, остановки, подъезды и детские площадки, Фото: 1
В Туле продезинфицировали автобусы, остановки, подъезды и детские площадки, Фото: 2
В Туле продезинфицировали автобусы, остановки, подъезды и детские площадки, Фото: 3
В Туле продезинфицировали автобусы, остановки, подъезды и детские площадки, Фото: 4
В Туле продезинфицировали автобусы, остановки, подъезды и детские площадки, Фото: 5
В Туле продезинфицировали автобусы, остановки, подъезды и детские площадки, Фото: 6
В Туле продезинфицировали автобусы, остановки, подъезды и детские площадки, Фото: 7
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Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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