В Туле продезинфицировали автобусы, остановки, подъезды и детские площадки

Фото пресс-службы администрации города.

Это лишь малый список объектов, которые прошли санитарную обработку.

5 октября в Туле продезинфицировали 249 единиц муниципального транспорта: автобусы, троллейбусы и трамваи. Как сообщает пресс-служба администрации города, ежедневно ведется санитарная обработка остановочных павильонов, общественных пространств, многоквартирных домов, подъездов, придомовых территорий, детских и спортивных площадок.

В работах задействованы пожарный спасательный отряд МЧС России по Тульской области, ФКГУ «Тульский спасательный центр МЧС России», Управление противопожарной службы региона, управляющие компании, Центр гражданской защиты и спасательных работ города, ветеринарная служба по борьбе с болезнями животных.

Отметим, что противоэпидемиологические мероприятия проводят по поручению губернатора Алексея Дюмина.