Фото из архива Myslo.

Изменения связаны с тем, что в холодное время года рано темнеет, а животные реагируют на смену светового дня.

Тульский экзотариум перешел на зимний режим работы. С 1 октября и по 30 апреля посмотреть на экзотических животных в будни можно будет с 10.00 до 18.00, при этом касса в новом здании работает до 17.00, а в старом — до 17.30.



Как и прежде, в выходные дни и в каждую первую среду месяца зоопарк в Центральном парке работает до 20.00 (касса — до 19.00).

– Приходите в гости и, пожалуйста, не забудьте взять с собой медицинские маски и соблюдайте социальное дистанцирование, так как режим ограничений, связанный с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Тульской области, ещё не снят, — обращаются к тулякам сотрудники экзотариума.