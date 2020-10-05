Отопительный сезон в Туле стартует 7 октября

Фото пресс-службы администрации города.

Несмотря на то, что в Туле еще относительно тепло, отопительный сезон начнется уже 7 октября. Напомним, ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручал главам районных администраций не дожидаться, когда за окном пять дней будет 8 градусов.

- Температура в квартирах снижается, люди мерзнут. Принимайте решение о начале отопительного сезона самостоятельно. Комфортная температура в квартирах напрямую влияет на состояние здоровья людей, — говорил глава региона на совещании правительства.