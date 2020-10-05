Фото пресс-службы администрации города.
Отопительный сезон в Туле стартует 7 октября
Соответствующее постановление подписал глава администрации города Дмитрий Миляев.
Несмотря на то, что в Туле еще относительно тепло, отопительный сезон начнется уже 7 октября. Напомним, ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручал главам районных администраций не дожидаться, когда за окном пять дней будет 8 градусов.
- Температура в квартирах снижается, люди мерзнут. Принимайте решение о начале отопительного сезона самостоятельно. Комфортная температура в квартирах напрямую влияет на состояние здоровья людей, — говорил глава региона на совещании правительства.
В постановлении, подписанном главой администрации Тулы Дмитрием Миляевым, сообщается, что «подачу теплоносителя всем подготовленным потребителям необходимо осуществить не позднее 9 октября». Потребители тепловой энергии обязаны отрегулировать внутренние системы центрального отопления не позднее 13 октября.
Кстати, в прошлом году отопительный сезон в Туле начался 23 сентября.
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