Алексей Дюмин – о начале отопительного сезона: «Не надо ждать, пока люди замерзнут»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков доложил, что все мероприятия завершены на 99%. В этом году заменено 122 км изношенных теплосетей, построены две котельные, строительство ещё одной заканчивается.

На особом контроле министерства – подготовка к отопительному сезону в Ясногорском районе. Глава администрации района Владимир Мухин доложил, что рисков срыва пуска тепла нет, отопительный сезон начнется на старой котельной «Центральная», которая полностью готова к нему:

– Центральная котельная технически к началу сезона готова. Сети опрессованы. Есть вопросы по зданию котельной и замечания Ростехнадзора по оформлению документации. Но эти вопросы в процессе разрешения. Сбоев в отопительном сезоне быть не должно (напомним, что именно в Ясногорске на этой котельной была авария прошлой зимой).

Алексей Дюмин поручил министерству ЖКХ с выездом на место проконтролировать исправление всех замечаний Ростехнадзора на действующей котельной.

В Алексине вновь начнет работу котельная «Алексин-Бор», закрытая по постановлению суда. По словам главы администрации Павла Федорова, котельная «Алексин-Бор» готова к отопительному сезону. Строительство новой котельной начато и будет завершено в следующем году.

В Щекинском районе на контроле выполнение работ по замене резервных котлов в котельной № 1 в сельском поселении Огаревка. Глава администрации района Александр Гамбург доложил, что котлы будут установлены до конца недели. Отопительный сезон котельная начнет на действующем оборудовании.

– Все недоработки должны быть устранены, а муниципальным образованиям необходимо получить паспорта готовности! – подчеркнул Алексей Дюмин.

Олег Дючков отметил, что отопительный сезон начинается в каждом муниципалитете индивидуально – по распоряжению главы, но не позднее 5 дней, в течение которых среднесуточная температура держится на уровне ниже 8 градусов. Первым полностью подготовился к отопительному сезону Воловский район.

Готовность муниципалитетов к отопительному периоду контролирует Ростехнадзор. Проверки уже идут.

– Правительство РФ поручило нам проверить все 86 теплоснабжающих организаций в регионе и 6 объектов электроэнергетики, – рассказал глава Ростехнадзора по Тульской области Василий Челенко. – Мы выявили 2730 нарушений, большинство которых уже устранены или находятся в стадии устранения. К административной ответственности привлечены 104 должностных лица и 19 юрлиц. В тоже время есть опасные объекты, например, здание ясногорской котельной и два котла в ней, отработавшие нормативный срок службы. Такие объекты либо должны быть остановлены, либо у них должен быть продлен срок службы. Все документы по таким объектам переданы в минстрой Тульской области.

Алексей Дюмин спросил первого заместителя главы администрации Тулы Юрия Тимонина о решении вопроса с отоплением дома на улице Станиславского, жители которого жаловались на некачественную услугу. Юрий Тимонин сообщил, что в целом Тула готова к прохождению отопительного сезона. Проводится ремонт котельной на улице Циолковского, и по наступлению отопительного периода тепло будет подаваться в дома заявителей.

– Все оборудование в Туле готово к зиме, проведен ремонт котельной на территории бывшего артучилища. Срок выполнения работ по контракту – 21 октября, – сообщил Юрий Тимонин.

Глава региональной Госжилинспекции Леонид Ивченко рассказал о готовности многоквартирных домов к запуску тепла:

– Системы отопления опрессованы в 100% многоквартирных домов. Управляющие компании отремонтировали более 300 тыс кв м кровли. На особом контроле – состояние дымвентканалов. Если в актах было указано ненадлежащее состояние, паспорта готовности домов к зиме у УК мы не принимали. Сотрудники ГЖИ проверили 1173 МКД, составлено 13 протоколов об административных правонарушениях. Все выявленные недостатки были устранены.

В зоне риска находились дома под управлением УК «Тест» (Донской). Эта компания прекращает свою деятельность из-за финансовых проблем. В Туле в зоне риска находились дома в управлении УК «Восход». При взаимодействии с администрацией муниципалитетов все дома подготовлены к отопительному сезону.

Подводя итоги совещания, Алексей Дюмин обратился к главам районных администраций:

– Не надо ждать, пока за окном пять дней будет 8 градусов. Температура в квартирах снижается, люди мерзнут. Принимайте решение о начале отопительного сезона самостоятельно. Комфортная температура в квартирах напрямую влияет на состояние здоровья людей.

Процесс запуска тепла в регионе губернатор поручил контролировать своему первому заместителю – председателю правительства Валерий Шерину.