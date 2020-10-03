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Победители первенства по практической стрельбе награждены спецпризами губернатора Алексея Дюмина

Победители первенства по практической стрельбе награждены спецпризами губернатора Алексея Дюмина

В завершающий день Чемпионата в тульском парке «Патриот» состоялось первенство по практической стрельбе из пневматического пистолета.

3 октября в Туле завершился Чемпионат по стрельбе, посвященный памяти военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения, погибших при выполнении служебно-боевых задач.

Соревнования стартовали накануне на полигоне Тульского соединения ВДВ «Слободка». Участники продемонстрировали стрельбу из штатного оружия в различной обстановке, в том числе в ночных условиях. Турнирная программа включала в себя 14 упражнений - это и огневое поражение целей из бронеавтомобиля через бойницы, штурм автобуса и частного домовладения, освобождение заложников. Репортаж с первого дня смотрите тут.

В завершающий день Чемпионата в тульском парке «Патриот» состоялось первенство по практической стрельбе из пневматического пистолета. В нем приняли участие более 80 юных спортсменов из 9 регионов страны.

В церемонии награждения участников Чемпионата принял участие заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров. Он вручил победителям и призерам награды и денежные сертификаты от Губернатора Алексея Дюмина.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:17 +2
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