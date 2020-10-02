Под Плавском перевернулся Ford

Дорожно-транспортное происшествие случилось 1 октября в 16.10 на 4-м километре автодороги Плавск – Мещерино – Диктатура Плавского района.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 40-летний водитель Ford C-max не справился с управлением, вылетел в придорожный кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, который получил травмы. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.