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Под Плавском перевернулся Ford

Под Плавском перевернулся Ford

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 1 октября в 16.10 на 4-м километре автодороги Плавск – Мещерино – Диктатура Плавского района.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 40-летний водитель Ford C-max не справился с управлением, вылетел в придорожный кювет, где автомобиль опрокинулся. 

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, который получил травмы. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:39 0
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