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В Тульской области будут искать древние святилища

В Тульской области будут искать древние святилища

Русское географическое общество выделило грант на реализацию проекта «Каменная культура тульского края».

В Тульской области в конце октября начнутся экспедиции по поиску мегалитов – святилищ дохристианского периода, пишет ТАСС. Данный проект называется «Каменная культура тульского края».

Русское географическое общество выделило на проект грант в размере более 620 тысяч рублей. 

Изучение мегалитических комплексов Тульским региональным отделением РГО началось в 2019 году. Как сообщалось, в архивных источниках была найдена информация примерно о 60 таких объектах.

Появление и назначение мегалитов на территории Центральной России, в частности в Тульском и соседних регионах, до сих пор мало изучено.

Выставленные в определенном порядке большие камни могли быть связаны с погребальным культом, выполнением различных ритуалов, а также использоваться в качестве обсерваторий или обозначения, например, солнцестояния, равноденствия и другие астрономических явлений.

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:20 +2
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