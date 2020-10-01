Во дворе расселенного дома на ул. Серова разбросаны платёжки «Тулагорводоканала»

Кадр из видео

Туляк Алексей Чернышов прислал в редакцию Myslo видео, снятое во дворе дома № 7 по ул. Серова. Территория буквально засыпана свежими, нераспечатанными квитанциями за водоснабжение.

По словам нашего читателя, получателями платежных документов за сентябрь 2020 года значатся как физические лица, так и администрация города Тулы:

«Получается, что в следующем месяце люди получат двойные счета только из-за того, что кто-то поленился нормально выполнить свою работу и опустить квитанции в ящики?» – возмутился туляк.

По информации Myslo, дом № 7 по ул. Серова был расселён два года назад. На октябрь текущего года запланированы работы по его сносу. Сумма муниципального контракта – 3 млн рублей, сейчас идёт поиск подрядчика.