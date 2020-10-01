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Во дворе расселенного дома на ул. Серова разбросаны платёжки «Тулагорводоканала»
Кадр из видео

Во дворе расселенного дома на ул. Серова разбросаны платёжки «Тулагорводоканала»

Квитанции датированы сентябрем текущего года.

Туляк Алексей Чернышов прислал в редакцию Myslo видео, снятое во дворе дома № 7 по ул. Серова. Территория буквально засыпана свежими, нераспечатанными квитанциями за водоснабжение.

По словам нашего читателя, получателями платежных документов за сентябрь 2020 года значатся как физические лица, так и администрация города Тулы:

«Получается, что в следующем месяце люди получат двойные счета только из-за того, что кто-то поленился нормально выполнить свою работу и опустить квитанции в ящики?» – возмутился туляк.

По информации Myslo, дом № 7 по ул. Серова был расселён два года назад. На октябрь текущего года запланированы работы по его сносу. Сумма муниципального контракта – 3 млн рублей, сейчас идёт поиск подрядчика.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:38 +4
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Место
Тулаулица Серова

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