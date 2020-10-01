Стало известно, как туляков будут забирать в армию с 1 октября

Губернатор Алексей Дюмин обсудил с военным комиссаром региона Александром Сафроновым задачи по осеннему призыву, который начался с 1 октября.

Глава региона отметил, что так же, как и весенняя, предстоящая призывная кампания пройдет в условиях осложнения эпидемиологической ситуации.

По словам Александра Сафронова, для предотвращения случаев заболевания в военных комиссариатах:

организованы медицинские посты, где проводится барьерный осмотр прибывающих граждан;

во время проведения призывных комиссий прием других граждан проводится не будет;

исключены случаи допуска в военкомат граждан (включая сотрудников) с повышенной температурой тела, а также с признаками ОРВИ;

усилен контроль за режимом проветривания помещений и влажной уборки с применением дезинфицирующих средств;

областной сборный пункт будет обрабатываться силами и средствами подразделения РХБЗ 106-й воздушно-десантной дивизии;

призывники, направляемые в составе воинских команд, будут обеспечиваться средствами личной гигиены и индивидуальной защиты;

на сборном пункте будет организовано экспресс-тестирование.

Призывников будут направлять во все виды Вооруженных Сил и рода войск, а также в другие министерства и ведомства, где предусмотрена военная служба.

Основная масса будет служить на территории Западного военного округа. 20 призывников направят в научно-производственную роту на базе предприятий КБП и «Сплав». 15 призывников отобраны в пятую научную роту военно-инновационного технополиса Минобороны «ЭРА» в Анапе.

Норма призыва граждан на военную службу для Тульской области — более 1000 человек.

«Рассчитываю, что совместная работа позволит эффективно провести призывную кампанию и выполнить нормы призыва, установленные для нашего региона», — сказал Алексей Дюмин.