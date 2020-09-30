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В Туле со здания ТулГУ сильный ветер снес строительные леса

В Туле со здания ТулГУ сильный ветер снес строительные леса

Согласно данным метеорологов, порывы ветра сегодня достигают 15 м/с.

Сегодня, 30 сентября, в Туле частично обрушились строительные леса, возведенные вокруг 9-го корпуса ТулГУ (пр. Ленина, 92). 

Некоторые секции повисли на столбе. Предположительно, причиной случившегося мог стать сильный ветер, порывы которого достигают сегодня 15 м/с.

По предварительным данным, пострадавших нет – в момент обрушения все рабочие находились на крыше. Подрядчик уже приступил к восстановлению разрушенной конструкции и последствий обрушения.

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В Туле со здания ТулГУ сильный ветер снес строительные леса, Фото: 1
В Туле со здания ТулГУ сильный ветер снес строительные леса, Фото: 2
В Туле со здания ТулГУ сильный ветер снес строительные леса, Фото: 3
В Туле со здания ТулГУ сильный ветер снес строительные леса, Фото: 4
В Туле со здания ТулГУ сильный ветер снес строительные леса, Фото: 5
В Туле со здания ТулГУ сильный ветер снес строительные леса, Фото: 6
В Туле со здания ТулГУ сильный ветер снес строительные леса, Фото: 7
В Туле со здания ТулГУ сильный ветер снес строительные леса, Фото: 8
В Туле со здания ТулГУ сильный ветер снес строительные леса, Фото: 9
В Туле со здания ТулГУ сильный ветер снес строительные леса, Фото: 10
В Туле со здания ТулГУ сильный ветер снес строительные леса, Фото: 11
В Туле со здания ТулГУ сильный ветер снес строительные леса, Фото: 12
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:22 +5
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