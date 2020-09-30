В Туле со здания ТулГУ сильный ветер снес строительные леса

Сегодня, 30 сентября, в Туле частично обрушились строительные леса, возведенные вокруг 9-го корпуса ТулГУ (пр. Ленина, 92).

Некоторые секции повисли на столбе. Предположительно, причиной случившегося мог стать сильный ветер, порывы которого достигают сегодня 15 м/с.

По предварительным данным, пострадавших нет – в момент обрушения все рабочие находились на крыше. Подрядчик уже приступил к восстановлению разрушенной конструкции и последствий обрушения.